AKTUÁLNE: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi sa odvolal voči trestu, dostal 25 rokov za mrežami
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TASR
dnes 22. októbra 2026 o 10:34
Čas čítania 0:38

AKTUÁLNE: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi sa odvolal voči trestu, dostal 25 rokov za mrežami

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AKTUÁLNE: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi sa odvolal voči trestu, dostal 25 rokov za mrežami
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Hoci mladík samotné vyčíňanie nepopiera, nesúhlasí s právnou kvalifikáciou úkladnej vraždy a proti septembrovému verdiktu Špecializovaného trestného súdu podal odvolanie.

Obžalovaný Samuel Straško využil svoje právo a podal odvolanie proti septembrovému rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok), pri ktorom prišli o život dve osoby. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová. Prvostupňový súd uznal Samuela za vinného a vymeral mu 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

ŠTS uložil Samuelovi okrem iného aj ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou. Prokurátor sa odvolal voči výroku o treste ihneď po vyhlásení rozsudku, navrhoval uloženie doživotia. O odvolaniach bude rozhodovať Najvyšší súd SR.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.

Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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