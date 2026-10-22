Hoci mladík samotné vyčíňanie nepopiera, nesúhlasí s právnou kvalifikáciou úkladnej vraždy a proti septembrovému verdiktu Špecializovaného trestného súdu podal odvolanie.
Obžalovaný Samuel Straško využil svoje právo a podal odvolanie proti septembrovému rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi (okres Kežmarok), pri ktorom prišli o život dve osoby. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová. Prvostupňový súd uznal Samuela za vinného a vymeral mu 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody.
ŠTS uložil Samuelovi okrem iného aj ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou. Prokurátor sa odvolal voči výroku o treste ihneď po vyhlásení rozsudku, navrhoval uloženie doživotia. O odvolaniach bude rozhodovať Najvyšší súd SR.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.