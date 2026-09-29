Podľa prokurátora si najvyšší trest vyžaduje ochrana spoločnosti.
Prokurátor Michal Šoltýs navrhol pre Samuela S., obžalovaného z minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, doživotný trest odňatia slobody. Pri útoku zomreli dve osoby.
Podľa prokurátora bol čin naplánovaný a vykonaný chladnokrvne. V záverečnej reči uviedol, že doživotie si vyžaduje ochrana spoločnosti a podľa jeho názoru nie je možné očakávať nápravu obžalovaného pri nižšom treste.
22. septembra 2026 o 19:15 Čas čítania 2:42 Zoznam TOP 75 lekárov na Slovensku: Ktorí špecialisti patria k medicínskej elite?
28. septembra 2026 o 17:27 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur