Útočníka Samuela z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odsúdili na 25 rokov väzenia
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TASR
dnes 30. septembra 2026 o 13:38
Čas čítania 1:30

Útočníka Samuela z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odsúdili na 25 rokov väzenia

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Útočníka Samuela z gymnázia v Spišskej Starej Vsi odsúdili na 25 rokov väzenia
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal obžalovaného Samuela za vinného.

Obžalovaného Samuela uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. V stredu o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný.

Samuelovi S. uložili aj trest prepadnutia veci, ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou, ochranný dohľad na tri roky, ako aj povinnosť nahradiť poškodeným desaťtisícové škody. So zvyškami nárokov súd odkázal poškodených na civilný proces.

Obvinenie z úkladnej vraždy

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.

Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.

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Prokurátor Michal Šoltýs je presvedčený, že doživotný trest odňatia slobody mohol byť uložený. „Samozrejme, je tu znalecký posudok, potom sú tu aj ďalšie okolnosti a dôkazy. Hovorím, tieto som už v záverečnej reči špecifikoval a takéto komplexné posúdenie týchto skutočností podľa môjho názoru vytvára základ pre mnou tvrdený návrh,“ povedal Šoltýs.

Môže sa zmeniť

Advokát Ľuboš Dobrovič nevedel odhadnúť, či sa Samuel vo výkone trestu napraví. „Ja si osobne myslím, že trest dlhého trvania dokáže zmeniť osobnosť človeka, tak ako je to v prípade môjho klienta, kde znalci jednoznačne vyjadrili, že rozumová zložka a vôľová zložka a vývoj osobnosti končia približne v 30. roku veku. Môj klient je teraz 19-ročný, čiže má dostatok času na to, aby sa zmenil. Či sa zmení alebo nezmení, to je otázka budúcnosti a nikto z nás to nevie predpokladať,“ povedal Dobrovič. Dodal, že v časti o tom, že neboli splnené podmienky na uloženie doživotného trestu, sa so súdom stotožňuje.

Zástupca poškodených Miroslav Cák si na druhej strane myslí, že predpoklady na uloženie doživotného trestu splnené boli. „Sme úplne stotožnení s tým, ako súd skonštatoval, že vražda bola plánovaná. Nešlo o nejaké skratové konanie, preto práve ten plán bol priťažujúcou okolnosťou a okolnosťou, ktorá zakladá vyššiu trestnú sadzbu. Nesúhlasíme však s právnym výkladom súdu čo do uloženého trestu,“ vysvetlil Cák.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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