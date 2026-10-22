Len niekoľko dní pred otvorením volebných miestností zasiahla v Martine elitná polícia.
Elitní policajti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru zasiahli tesne pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. V rámci akcie s krycím názvom Kandidát vzniesol vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky obvinenie voči dvom mužom a jednej žene pre prečin volebnej korupcie spáchaný formou spolupáchateľstva. Prípad odkrýva pokus o priamu manipuláciu voľby primátora v Martine.
Dvojica mužov oslovila jedného z kandidátov na primátorské kreslo s ponukou, že mu dohodne hlasy. Tvrdili, že dokážu získať 300 až 500 voličov z rómskej komunity z rôznych častí mesta, ktorí mu pri urnách odovzdajú hlas za finančnú odmenu. Za túto „službu“ požadovali hotovosť 5 000 eur a po prípadnom volebnom úspechu aj záruku, že od mesta získajú lukratívne zákazky.
Kandidát ich odovzdal polícii
Politik na korupčnú ponuku nepristúpil. Celú vec bez váhania oznámil mužom zákona a následne s vyšetrovateľmi úzko spolupracoval pri dokumentovaní celej schémy. Polícia jeho zodpovedné správanie a pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti verejne ocenila.
Vyšetrovanie ukázalo, že jeden z obvinených mužov spolu so ženou prevzali požadovanú sumu 5 000 eur v dvoch samostatných splátkach 15. a 20. októbra. Peniaze chceli použiť na priame podplácanie voličov, ktorým plánovali rozdávať sumy od 5 do 10 eur za hlas, pričom časť peňazí si mienili nechať ako vlastný zisk. Obvinená žena navyše požiadavky rozšírila a od kandidáta žiadala pridelenie mestského bytu pre seba a ďalšieho bytu pre svoju kamarátku.
Jeden z obvinených mužov môže skončiť za mrežami už pred samotnými voľbami – vyšetrovateľ v jeho prípade spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Polícia z dôvodu pokračujúcich procesných úkonov nateraz ďalšie podrobnosti nezverejňuje.