Študenti porazili Vučića: Srbský líder priznal prehru, Belehrad v noci zaplavili oslavy
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TASR
včera 25. októbra 2026 o 22:50
Čas čítania 1:34

Študenti porazili Vučića: Srbský líder priznal prehru, Belehrad v noci zaplavili oslavy

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Študenti porazili Vučića: Srbský líder priznal prehru, Belehrad v noci zaplavili oslavy
Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

Vučić priznal prehru.

Srbský exprezident Aleksandar Vučič priznal v nedeľu porážku koalície Zjednotené Srbsko vedenej jeho Srbskou pokrokovou stranou (SNS) v predčasných parlamentných voľbách. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, APA a portálu Danas.rs.

Vučič počas vystúpenia pred novinármi v sídle svojho volebného štábu v Belehrade uviedol, že väčšinu v parlamente bude mať po voľbách opozičná Študentská kandidátka (Studentska lista), a to výrazne nad hranicou 126 kresiel potrebných na vládnutie, zatiaľ čo jeho strana SNS získa len zhruba 105 mandátov, cituje denník The Guardian.

„Nemáme ešte konečné výsledky. Nemáme konečné výsledky. Mnohí budú prekvapení a vy pochopíte, ako veľmi niektorí klamali a čo všetko si vymýšľali. Chcem vás však informovať, že na základe stratifikovanej vzorky je jasné, že sme tieto voľby prehrali. Zvíťazila študentsko-blokádna kandidátka, ktorá bude mať 135 až 140 mandátov, my budeme mať okolo 105," citovali Vučiča srbské médiá.

Srbsko zaplavili oslavy

Po Vučičovom priznaní porážky bolo v uliciach Belehradu počuť spev, trúbenie áut a pískanie, píše Danas. Občania vyšli na balkóny a oslavujú víťazstvo opozičného hnutia, pričom oslavy vypukli aj v ďalších mestách po celej krajine.

 

Denník The Guardian zverejnil medzitým aj prvú projekciu od monitorovacích agentúr Ipsos/CeSID, podľa ktorej Študentská kandidátka výrazne vedie so ziskom 52 percent, zatiaľ čo Vučičova koalícia má 39,3 percent.

„Drahé Srbsko, dnes večer je počuť hlas ľudu,“ vyhlásil Radomir Šajčič, profesor z Belehradskej univerzity, ktorý vystúpil v mene Študentskej kandidátky v jej volebnej centrále v Belehrade. „Dnes večer oslavujeme víťazstvo, zajtra budujeme budúcnosť,“ citovala Šajčiča agentúra Reuters.

Agentúra AP označila povolebný vývoj v Srbsku za „seizmický politický posun“ a pripomína, že Vučič, ktorého podporil aj ruský prezident Vladimir Putin a ktorý študentské hnutie označoval za zahraničím riadený pokus o svoje zosadenie, stál na čele tejto krajiny 14 rokov.

Dozor od EÚ a rekordná účasť

Voľby sprevádzala historická účasť, ktorá bola najvyššia za uplynulých 34 rokov, teda od rozpadu Juhoslávie, oznámila tamojšia štátna volebná komisia (RIK). Účasť podľa nej o 19.00 h SEČ dosiahla 67,6 percenta. Podľa pozorovateľov by účasť mohla dosiahnuť až 70 percent, píše AP.

 

Predchádzajúce voľby v krajine sprevádzali nezrovnalosti, a preto Európska únia podrobne monitoruje priebeh nedeľňajšieho hlasovania v Srbsku, ktoré je kandidátom na členstvo v bloku.

Medzinárodní aj miestni volební pozorovatelia už vyjadrili znepokojenie nad bezpečnosťou a spravodlivosťou predvolebnej kampane. Tá bola poznačená zatýkaním, takmer úplnou kontrolou médií zo strany vlády a správami o sledovaní a kybernetických útokoch proti aktivistom, dodáva AP.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Darko Vojinovic
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