Obrovský proces so Slovákom Jozefom v Írsku pokračuje. Zavraždil mladú učiteľku?

Muž učiteľku zavraždil za bieleho dňa na verejnom priestranstve. Svedkami sa stali dve náhodné bežkyne.

Páchateľ sa vôbec nesnažil byť nenápadný a 23-ročnú učiteľku Ashling Murphy napadol na frekventovanej bežeckej trase. Aj keď sa bránila, muž ju nakoniec uškrtil. Hlavným podozrivým v ostro sledovanom prípade vraždy v Írsku z roku 2022 je Slovák Jozef Puška.

2. októbra 2023, sa s údajným páchateľom začalo dlhoočakávané hlavné pojednávanie. Čo o obvinenom Jozefovi Puškovi vieme a prečo sa vyšetrovatelia nazdávajú, že je vrahom práve on?

Refresher ti pravidelne prináša kriminálny obsah zameraný na lokálne aj zahraničné prípady a rozhovory s respondentami, ako napríklad odsúdenými zločincami či vyšetrovateľmi. Našu prácu môžeš podporiť tým, že sa pridáš do klubu Refresher+.

Jozef Puška. Zdroj: Twitter/RM.tv

Útok spozorovali bežkyne, ktoré privolali políciu

Ashling Murphy skončila 12. januára 2022 okolo 15:00 v práci a rozhodla sa, že si pôjde ihneď zabehať. Mladú írsku učiteľku však približne o hodinu na to v oblasti Grand Canal v meste Tullamore napadol muž.

23-ročná Murphy útočníka udierala kľúčami, no agresor ju nakoniec premohol a uškrtil, uvádza The Sun. Jej obrana však v konečnom dôsledku nebola márna. Vďaka tomu, že na páchateľa útočila, policajti z miesta činu získali DNA podozrivého.

Útok z diaľky spozorovala dvojica žien, ktorá bežala na druhej strane brehu. Keďže pri sebe nemali telefóny, rozbehli sa k najbližšiemu domu, odkiaľ privolali políciu. Podozrivý bol však už medzičasom preč. Ako sa neskôr podarilo zistiť polícii, odcestoval do neďalekého Dublinu.

Podozrivý niektoré zo zranení nevedel objasniť

Aj keď bola 23-ročná učiteľka v škole zamestnaná len asi rok, žiaci a zamestnanci si ju stihli rýchlo obľúbiť. Na Durrow National School, kde vyučovala deti z prvých ročníkov, si jej prácu všetci pochvaľovali. Pohrebu mladej ženy sa preto zúčastnili mnohé deti aj učitelia, ale aj jej partner Ryan, brat Cathal, sestra Amy a rodičia Raymond a Kathleen.

„Bez ohľadu na to, ako rýchlo beží čas, jedna vec je istá. Neprebehne sekunda bez toho, aby ma za tebou nebolelo srdce“ – partner zavraždenej učiteľky Ryan na 1. výročie jej smrti

Poctu zavraždenej učiteľke prišli na pohreb zložiť a írsky premiér a prezident.

Hlavného podozrivého z prípadu vraždy lekári 14. januára ošetrili v jednej z dublinských nemocnicí. Do Dublinu sa pravdepodobne prepravil taxíkom. Polícia už v danom čase rozposlala nemocniciam výzvu o pomoc pri hľadaní páchateľa, ktorého zranenia by mohli naznačovať, že nedávno s niekým bojoval.

Tieto požiadavky spĺňal aj zranený, vtedy 31-ročný Jozef Puška, ktorý prišiel do nemocnice s poraneniami na rukách a tvári. Niektoré z nich však nevedel racionálne objasniť. Vyšetrovatelia sa preto domnievali, že si časť zranení mohol spôsobiť sám, aby policajtov zmiatol.

Narodil sa v Lučivnej a je otcom 5 detí

Podľa zistení Nového Času sa Puška pred 11 rokmi odsťahoval z malej obce Lučivná do Prahy a neskôr do Írska. Anglický jazyk však zrejme stále príliš dobre neovláda, a tak si na súdne pojednávania vyžiadal tlmočníka. Okrem toho požiadal aj o bezplatnú právnu pomoc. V Írsku na slobode totiž poberal invalidný dôchodok, ktorý mu vychádzal iba na 200 eur na týždeň.

Policajti Pušku zatkli 18. januára 2022, keď sa konal aj pohreb obete. Motív vraždy nie je známy a podľa vyšetrovateľov nie je pravdepodobné, že by Puška obeť osobne poznal. Obvinený, ktorý je otcom piatich detí, svoju vinu na súde poprel. O pomoc však zastupiteľský úrad slovenskej diplomacie v Írsku podľa informácií rezortu zahraničia SR nepožiadal.

„Náš zastupiteľský úrad v Dubline nedostal požiadavku dotknutého občana o poskytnutie asistencie ani priamo, ani sprostredkovane prostredníctvom írskych úradov, ani jeho právneho zástupcu. Rovnako neevidujeme súhlas zadržaného s tým, aby bol náš zastupiteľský úrad o prípade informovaný,“ uviedol hovorca ministerstva Juraj Tomaga.

Dav ľudí pred súdom pri odvádzaní Pušku mal poriadne vybičované emócie

Femicída (nielen) v Írsku

Vražda učiteľky, ktorá bežala po frekventovanej trase za denného svetla, v Írsku zvýraznila tému rodovo podmienených vrážd zameraných na ženy – takzvanú femicídu. Práve skutočnosť, že sa vražda odohrala za bieleho svetla na verejnom mieste, bola podľa Orly O’Connor, riaditeľky organizácie National Women’s Council of Ireland, veľmi podstatná.

„Vražda Ashling Murphy počas behu za bieleho dňa nám všetkým zdôraznila, že neexistuje žiadne správanie, ktoré by ženy mohli zmeniť, aby sme zvýšili naše bezpečie, a že je to správanie mužov a v konečnom dôsledku aj naša kultúra, ktoré sa musia zmeniť,“ cituje jej slová The New York Times.

Vláda po vražde írskej učiteľky predstavila stratégiu nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách. Podľa organizácie je však teraz dôležité, aby sa zamerala na implementáciu jednotlivých zložiek. Kritiku smerovali napríklad na to, že Írsko nemá stále dostatok azylových lôžok pre ženy, ktoré sa stali terčom násilia v domácnosti. Organizácia National Women’s Council of Ireland uvádza, že od vraždy Ashling Murphy zomrelo v Írsku násilnou smrťou zo strany mužov ďalších 11 žien.

Zdroj: Ashling Murphy Family



Vraždy by vraj nebol schopný, tvrdí jeho strýko

Koloman Puška, strýko podozrivého Slováka, verí v nevinu svojho synovca a tvrdí, že nikdy nebol násilný. „Jožino bol slušný chlapec a nemohol to urobiť. Veď ho poznám od narodenia, nikdy nemal násilnícku povahu. Sú situácie, ktoré človeka vedia vytočiť, ale nebude zabíjať,“ vyjadril sa pre Nový Čas. Dôkazy však svedčia o opaku.

Hlavné pojednávanie s Puškom súd pôvodne stanovil na 6. júna 2023, no neskôr ho na žiadosť obhajoby preložili na 2. október. Súdny proces s údajným páchateľom by mal trvať niekoľko týždňov.