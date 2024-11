Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Ako môže nová jadrová doktrína Ruska ovplyvniť vojenský konflikt?

Ukrajinské ozbrojené sily dnes prvýkrát použili americké rakety dlhého doletu ATACMS na útoky hlboko na ruskom území v Kurskej oblasti. Tomuto kroku predchádzalo rozhodnutie prezidenta USA Joea Bidena, ktorý umožnil Ukrajine použiť ich rakiet na ciele v Rusku.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že použitie západom dodaných rakiet dlhého doletu na ruskom území bude znamenať radikálnu zmenu konfliktu a Rusko na to zareaguje „primeraným a citeľným spôsobom“. Moskva vo viacerých vyjadreniach naznačovala presah vojenského konfliktu mimo územia Ukrajiny.

Aktuálnu situáciu pre Refresher zhodnotil slovenský historik, politológ a odborník na moderné dejiny strednej a východnej Európy Juraj Marušiak.

Zdroj: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool, AP, TASR

Ako vnímate aktuálny vývoj vojny na Ukrajine?

Vojna je podstatne bližšie, ako bola kedykoľvek predtým. Druhá vec je, že Rusko doteraz už v podstate tisíc dní zasahuje plošne prakticky celé územie Ukrajiny. To, samozrejme, absolútne nie je v poriadku.

Vyhrážkam Ruska o 3. svetovej vojne po použití rakiet dlhého doletu Ukrajinou je naozaj veľmi ťažké rozumieť. Bolo to práve Rusko, ktoré zapojilo vojská iného štátu do agresie a predtým napadlo Ukrajinu z územia iného štátu.

Ako bude Rusko na útok zbraňami zo Západu reagovať?

Je ťažké čítať, aká bude reakcia Ruska. Otázka je, do akej miery môže toto riešenie Ukrajine naozaj pomôcť po vojenskej stránke. Najväčší problém Ukrajiny je skôr nedostatok živej sily, to znamená nedostatok vojakov aj zničená infraštruktúra. Ukrajina má v podstate problém čeliť ofenzíve pozemných síl Ruskej federácie. Je otázne, do akej miery môžu takéto rakety takzvaného ďalekého doletu riešiť práve tú situáciu v pozemných vojskách.

Môže ovplyvniť reakciu Ruska aj fakt, že Joe Biden odchádza z úradu a v januári ho nahradí Donald Trump, ktorý sa k téme vojny na Ukrajine stavia veľmi odlišne?

Môže to zohrať nejakú rolu. Síce proti rozhodnutiu Bidena protestoval Trumpov syn, ale nezachytil som reakciu samotného Trumpa. Práve pred niekoľkými dňami sa udialo stretnutie Bidena aj Trumpa. Napokon je fakt, že aj Trump dokáže veľmi výrazne eskalovať konflikty. Takže nevylučujem, že niečo podobné by urobil aj on.

Ako ovplyvní nová jadrová doktrína Ruska vojenský konflikt?

Môžem konštatovať len toľko, že tu v prvom rade ide o asymetrickú odpoveď na nejadrový útok. Je, samozrejme, veľmi nebezpečné vyhrážať sa takto jadrovými zbraňami, nech to robí ktokoľvek. Svedčí to aj o veľkej nervozite ruskej strany.

Pokiaľ viem, aj krajiny, ktoré udržiavajú s Ruskom korektné až nepriamo spojenecké vzťahy – ako je Čína alebo India - pred použitím jadrových zbraní veľmi zásadne varujú. Takže použitie jadrových zbraní by pre Rusko mohlo znamenať veľmi zlé dôsledky.

Na druhej strane je evidentné, že Rusko s takou možnosťou počíta, keďže ohlásilo a pravdepodobne aj zrealizovalo rozmiestnenie taktických jadrových zbraní napríklad na území Bieloruska, čiže bezprostredne na hranici so Severoatlantickou alianciou.

Kam to všetko môže v dohľadnej dobe zájsť?

Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je. Myslím, že príde skôr k eskalácii konfliktu, eskalácii vojny a, samozrejme, aj k zosilneniu ruských útokov na Ukrajinu.

Nevylučujem, že tento konflikt presiahne ukrajinské hranice – istým spôsobom už presiahol. Či sa tak stane aj vojensky, neviem. Ostáva len dúfať, že nie, ale naozaj sa to nedá vylúčiť.