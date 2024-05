Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku

Dočítaj článok do konca za SMS v hodnote 3,50€. Ako to funguje?

V ďalšej časti formátu Hlubiny predstavujeme Vanessu, ktorú spolu s jej matkou pred dvomi rokmi v centre Prahy napadol cyklista. Matka následkom zranení podľahla a Vanessa sa teraz snaží hľadať spravodlivosť.

Trigger warning: Upozorňujeme na výskyt citlivých informácií v tomto texte a vo videu. Ak ťa podobný obsah znepokojuje a traumatizuje, neodporúčame pokračovať v čítaní ani pozeraní.

O Vanesse sa dozvedám skrz instagramový príspevok, ktorý behom jedného dňa vidím prezdieľaný na viacerých účtoch.

„Boli sme normálna šťastná rodina, mali sme rodičov, ktorých by som nikdy za nič nevymenila. Boli to najlepší kamaráti a rodičia v jednom. Detstvo a zážitky, ktoré by som chcela zase prežiť miliónkrát, keby som mohla. A som si istá, že keby sa v ten deň nič nestalo, mama je tu stále s nami...“ začala Vanessa na Instagrame svoju story.

V nasledujúcich riadkoch opísala čo sa dialo 29. augusta v roku 2022, keď sa s mamou vracala skrz centrum Prahy z nákupov a fyzicky ich napadol cyklista, ktorý jej matku zranil. O niekoľko dní po incidente zraneniam podľahla.

O dva roky neskôr celý prípad prešetruje polícia a v júni tohto roku rodinu Vanessy čaká súd, ktorý rozhodne, aký trest muž dostane. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku na tri roky s päťročným odkladom. To ale Vanesse nepríde spravodlivé.

„Ak by dostal podmienku a nešiel do väzenia, môže byť naďalej vonku, so svojou rodinou. To my ale už nikdy nebudeme môcť urobiť, naša rodina sa rozpadla, prišli sme o mamu a už nikdy nič nebude tak, ako predtým,“ hovorí.

V Hlubinách rozpráva Vanessa o traumatizujúcej udalosti. Opisuje celý incident a zdieľa pocity, ktoré ona aj jej rodina prežívali v momente, keď im zomrela mama. Vysvetľuje tiež, aké zmeny po jej smrti v živote rodiny nastali.