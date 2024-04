Získanie predčasného dôchodku má viacero prísnych podmienok. Čo musia Slováci splniť a čo im Sociálna poisťovňa neuzná?

Pri predčasných dôchodkoch Sociálna poisťovňa do penzie nepočíta to isté ako pri starobných dôchodkoch.

Na to, aby Slováci mohli ísť do predčasného starobného dôchodku, musia na rozdiel od vstupu do riadneho starobného dôchodku spĺňať niekoľko prísnejších podmienok, upozorňuje Užitočná Pravda.

Každý Slovák, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať za sebou 40 riadne odpracovaných rokov. Odpracovanými rokmi sa myslia všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré človek získal.

Do obdobia 40 odpracovaných rokov patrí aj čas poistenia, ktoré žiadateľ o predčasný dôchodok získal v cudzej krajine (akýkoľvek členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení) počas obdobia práce mimo Slovenska.

Do obdobia 40 odpracovaných rokov nepatrí:

obdobie štúdia na strednej škole alebo vysokej škole,

obdobie nezamestnanosti,

obdobie odborného školenia alebo politického školenia,

obdobie dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ako sa pripraviť na dôchodok?

Na odchod do predčasného dôchodku sa treba pripraviť vopred. Slováci by mali mať pripravené potrebné dokumenty. Občania si môžu overiť, či im Sociálna poisťovňa započíta do dôchodku všetko potrebné.

To, či je človek na odchod do dôchodku pripravený, alebo mu ešte niečo chýba, overí služba Sociálnej poisťovne. V rámci tejto služby ľudia zistia okrem prehľadu zamestnávateľov aj informácie o evidovaných či neevidovaných obdobiach dôchodkového poistenia.