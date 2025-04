Vyspovedali sme asistenta opozičného poslanca, ktorý takmer dennodenne vidí, ako funguje parlament a čo sa odohráva za zatvorenými dverami. Sú politici pohádaní aj v súkromí, ktorí politici sú v parlamente najlenivejší a koľko zarába taký asistent?

Ján pracuje na pozícii asistent poslanca v NRSR. Nie je to jeho skutočné meno, ale jeho identitu a pracovnú pozíciu sme osobne overili. Súhlasil s tým, že nám dá rozhovor, ak mu umožníme zostať v anonymite, keďže bude odpovedať aj na citlivejšie politické otázky, o ktorých by verejne rozprávať nemohol.

V rozhovore nám povedal, či niekto v parlamente berie vážne Martinu Šimkovičovú a Andreja Danka, prečo opozícia nie je taká súdržná a výrazná a prezradil aj to, koľko zarába, ako vyzerá jeho pracovný deň či to, čo Slovákov na skutočnom fungovaní politiky a parlamentu prekvapí.

Ak ťa takéto pohľady za oponu fungovania politiky bavia, podpor nás a predplať si Refresher+. Len vďaka tomu máme priestor hľadať ľudí, ktorí sa nám zveria s podobnými tajomstvami.

Súhlasíš so všetkým, čo „tvoj poslanec“ robí, respektíve, aké zákony navrhuje?

Zhodneme sa v základných hodnotových a aj politických otázkach. Máme natoľko otvorený vzťah, že keď sa na niečom nezhodneme, rozprávame sa o tom.

Zdroj: Archív respondenta Ján asistent

Majú asistenti s poslancami len profesionálny, alebo aj kamarátsky vzťah?

Niektorí poslanci a asistenti majú asi striktne profesionálny vzťah, ale ja so svojím poslancom sme niekde uprostred.

Ako to vyzerá? Chodíte sa spolu von zabávať?

Niekedy ideme viacerí asistenti a poslanci na spoločný obed či večeru.

Vieš o niečom z fungovania politiky, čo by Slovákov prekvapilo? Často sa stáva, že členovia opozície a koalície „tajne“ spolupracujú v štýle, že si „kradnú“ zákony. Viem o tom, ako jedna poslankyňa z SaS predložila dobrý návrh nového zákona, ale koalícia z princípu nehlasovala v prospech opozície. Prišla za ňou teda koaličná poslankyňa, ktorá si to celé prisvojila a potom to už prešlo.

Čo sa deje, keď sa nejaký poslanec dostane na sociálne siete ako memečko? Reagujú na seba navzájom poslanci za zatvorenými dverami, alebo to rozoberajú len satirické stránky na sociálnych sieťach?

Určite si to preposielajú, že aha, zase si na Zomri. Niektorí to aj využívajú vo svoj prospech, že takéto príspevky komentujú a zviditeľňujú sa. Ak sa stane nejaký veľký prešľap, interne sa rieši, či na to treba oficiálne zareagovať.

Andrej Danko. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

