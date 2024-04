TABUĽKA: Mnohí Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si, kedy máš nárok odísť ty

Vek odchodu do dôchodku sa na Slovensku stále zvyšuje.

Slováci narodení po roku 1966 pôjdu do dôchodku podľa automatu, ktorý je naviazaný na strednú dĺžku dožitia. Dôvodom je, že seniorov pribúda, no na ich dôchodky v budúcnosti nebude mať kto pracovať.

„Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora päť ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja,“ vysvetľuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Ďalším zásadným problémom je to, že pracovníkov, ktorí odídu do dôchodku, nemá kto nahradiť. Na Slovensku preto často vidíme, že napriek tomu, že seniori do penzie odídu pre nízky dôchodok, pracujú aj naďalej.

Vek odchodu do dôchodku sa pre slovenských dôchodcov mení aj podľa toho, koľko detí vychovali. Prehľad pripravila finančná platforma Oranžová obálka.