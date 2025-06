Nawrockého za víťaza rozhodujúceho druhého kola poľských prezidentských volieb označili napríklad noviny Rzeczpospolita a spravodajský portál Onet.pl.

Po sčítaní viac než 99 percent okrskov smeruje k víťazstvu v poľských prezidentských voľbách kandidát opozície Karol Nawrocki a 51 percentami hlasov, uviedli v pondelok nadránom poľské médiá. Kandidát vládnej Občianskej koalície Rafal Trzaskowski je podľa nich na druhom mieste so 49 percentami hlasov.

Podľa prvej prognózy exit poll zverejnenej krátko po uzavretí hlasovacích miestností tesne viedol Trzaskowski.



Zdroj: TASR/AP



Podľa prieskumu volilo Nawrockého až 88 percent voličov Slawomira Mentzena, ktorý skončil v prvom kole tretí s takmer 15 percentami. Karol Nawrocki podľa výsledkov prieskumu exit poll vyhral tiež medzi mladými voličmi do 29 rokov, a to so ziskom takmer 52 percent.



Trzaskowski podľa prieskumu vyhral v mestách nad 500 000 obyvateľov s takmer 68 percentami a Nawrocki na vidieku, kde ho volilo vyše 63 percent voličov.

Oficiálne výsledky má dopoludnia zverejniť ústredná volebná komisia po spočítaní všetkých hlasov.