V Rokycanoch vyhlásili mimoriadnu situáciu po búrke, ktorá spôsobila záplavy a neobývateľnosť desiatich domov.

Po pondelňajšej búrke museli v obci Rokycany v okrese Prešov vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Starosta Róbert Šoltis informoval, že desať domov v miestnej osade je momentálne neobývateľných. „Skúšame teraz vyriešiť ubytovanie, suché oblečenie a aj nejakú vodu, tiež musíme uvoľniť mosty, keďže sú zatarasené a hlásia ďalší dážď. Bola to naozaj dosť veľká voda, prehnala sa osadou, ale aj ďalšou časťou našej obce,“ opísal situáciu.

Miestni obyvatelia hovoria o splavených autách a zaplavených domoch. Monika Gaborová, ktorá v miestnej osade žije, uviedla: „Všetko máme zaplavené, švagrinej zobralo aj auto, nemáme kde spať, všetko nám vzala voda, aj mne museli pomáhať, aby som sa z domu dostala. Bolo to veľmi rýchle, asi hodinu to trvalo, začalo to okolo 19.00 h, voda sa valila zhora celou ulicou.“

Dobrovoľní hasiči zasahovali a pomáhali evakuovať obyvateľov. „Vyťahovali sme aj rómskych občanov, ktorí boli uviaznutí vnútri, zranení ale neboli,“ doplnil jeden z dobrovoľných hasičov.