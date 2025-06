Rezort spravodlivosti dostal kryptomeny v hodnote desiatok miliónov eur od muža, ktorý si odsedel trest za predaj drog. Polícia preveruje, či nešlo o pranie špinavých peňazí a zneužitie právomoci.

Českou politikou otriasa kauza ministerstva spravodlivosti, ktoré prijalo bitcoiny v hodnote takmer miliardy korún (takmer 40 miliónov eur) od človeka odsúdeného v minulosti za obchod s drogami na internete.

Podľa zistení českých médií je pravdepodobné, že bitcoiny pochádzajú z nelegálnej činnosti. Ministerstvu ich údajne daroval Tomáš Jiřikovský, ktorého v minulosti odsúdili za spreneveru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojovanie. Prevádzkoval online trhovisko na predaj drog.

V roku 2021 ho prepustili z väzenia a získal späť zabavenú elektroniku vrátane bitcoinovej peňaženky s viac než 1 500 bitcoinmi. Prostredníctvom svojho právnika ponúkol ministerstvu 30 % ako dar, ktorý minister Pavel Blažek prijal. Štát ich následne predal vo verejných aukciách a získal 956,8 milióna korún (viac než 38 miliónov eur).

Blažek pochybenia odmieta

Blažek argumentoval, že darca si svoj trest odpykal a momentálne nečelí žiadnemu obvineniu. Zároveň tvrdil, že neexistuje žiadne súdne rozhodnutie potvrdzujúce, že kryptomena pochádza z trestnej činnosti.

„Polícia mala tie nosiče asi desať rokov a štát z nich nezískal ani korunu. Ja teda môžem povedať len to, že vediem nad českou políciou v tejto veci miliarda ku nule. Nemám absolútne žiadny dôvod sa za to hanbiť,“ vyhlásil Blažek. Podľa neho, ak by súd neskôr rozhodol, že ide o výnos z trestnej činnosti, štát by ich aj tak skonfiškoval.

Napriek tomu, že Blažek odmietol akékoľvek pochybenie, 30. mája na sociálnej sieti oznámil svoju rezignáciu. „Po dohode s predsedom vlády Petrom Fialom som sa rozhodol podať demisiu na funkciu ministra spravodlivosti. Nie som si vedomý žiadneho nezákonného konania, no nechcem poškodzovať povesť vlády ani vládnej koalície,“ vysvetlil.

Bitcoinová peňaženka údajne obsahovala viac kryptomien

Bitcoinová peňaženka, z ktorej Jiřikovský daroval štátu takmer miliardu korún, však podľa Rádiožurnálu Českého rozhlasu obsahovala oveľa viac kryptomien. Dve nezávislé transakčné analýzy webov Arkham a Walletexplorer zistili, že hodnota peňaženky dosahovala približne 12,5 miliardy korún (5 366 bitcoinov). Ministerstvo tak mohlo získať až 3,7 miliardy korún.

Blažek tvrdil, že Jiřikovský sa zaviazal odovzdať štátu 30 % zo svojich kryptomien. Podľa notárskej zápisnice, ktorú ministerstvo zverejnilo, sa peňaženka otvorila 7. marca za prítomnosti notára. Súdny znalec informoval, že peňaženku už predtým otvoril spolu s Jiřikovským a jeho advokátom. V peňaženke údajne našli 1 562 bitcoinov, čo doložili snímkou obrazovky. Na základe toho vypočítali hodnotu 30 % daru.

Rádiožurnál však zistil, že peniaze z peňaženky začali odchádzať už deň predtým – na dva účty, z ktorých jeden patrí Jiřikovskému. Druhého vlastníka sa zatiaľ nepodarilo jednoznačne identifikovať.

Bitcoiny, ktoré ministerstvo dostalo, boli odoslané 7. marca v piatich platbách: štyri z účtu darkwebového trhoviska Nucleus a jedna z Jiřikovského účtu, kam si ich poslal predchádzajúci deň.

Na tlačovej konferencii Blažek tvrdil, že otváranie peňaženky trvalo 30 hodín. Expert na kryptomeny Milan Půlkrábek však pre Rádiožurnál uviedol, že takáto operácia trvá nanajvýš niekoľko minút.

Opozícia dar kritizuje

Opozícia dar kritizuje s tým, že pravdepodobne pochádza z trestnej činnosti a môže ísť o legalizáciu výnosov z nej. Prípad vyšetruje polícia aj Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci.

Zastupiteľstvo v piatok potvrdilo, že dozoruje prípad spojený s darovaním bitcoinov ministerstvu. Polícia ho vyšetruje pre podozrenia zo zneužitia právomoci úradnej osoby, legalizácie výnosov z trestnej činnosti a nedovolenej manipulácie s omamnými a psychotropnými látkami.





Český premiér Petr Fiala kvôli tejto kauze plánuje zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Dôvodom sú obavy, že ministerstvo spravodlivosti mohlo štát zneužiť na pranie špinavých peňazí. Fiala chce zistiť, čo o prípade vedia tajné služby.

„Úplne rozumiem obavám verejnosti, že štát mohol byť prostredníctvom ministerstva spravodlivosti zneužitý na legalizáciu výnosov z kriminálnych aktivít,“ vyhlásil Fiala. Zdôraznil, že tieto obavy berie vážne. Zaujíma ho, čo vedia tajné služby, či dokážu pochybnosti vyvrátiť, alebo potvrdiť a nakoľko je Česko pripravené na nové hrozby spojené s kriminalitou v kyberpriestore.

Zároveň odmietol špekulácie opozície, že by vláda chcela takýmto spôsobom pomáhať kriminálnemu prostrediu výmenou za finančné výhody. Podľa Fialu neexistuje dôvod na pád vlády, keďže minister spravodlivosti vyvodil politickú zodpovednosť. Dodal, že Blažek nedostatočne vyhodnotil politicko-etický aspekt celej veci a dnes pripúšťa, že by konal inak. „Bol zaujatý tým, ako môžu narásť bitcoiny za určitý čas. A úprimne – mal radosť, že pre štát získa miliardu,“ dodal Fiala.