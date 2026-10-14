Európski lídri budú rokovať aj o cenách energií, konkurencieschopnosti a budúcom rozpočte Únie.
Slovensko sa nepripojí k prípadnej ďalšej európskej pôžičke pre Ukrajinu. Pred rokovaním Európskej rady v Bruseli to oznámil premiér Robert Fico na parlamentnom výbore pre európske záležitosti. Podľa neho sa Slovensko zachová rovnako ako pri predchádzajúcom úvere.
Hlavnou témou samitu má byť konkurencieschopnosť Európskej únie. Fico chce presadzovať oddelenie cien plynu od cien elektriny a kritizuje aj systém emisných povoleniek. K týmto otázkam majú krajiny V4 zaujať spoločné stanovisko.
Lídri budú rokovať aj o budúcom rozpočte EÚ. Premiér sa obáva, že na podporu regiónov a poľnohospodárstva zostane menej peňazí. Zároveň odmieta zrušenie práva veta členských štátov.
Predseda opozičného PS, Michal Šimečka, sa Fica pýtal, čo sa mu podarilo na európskej úrovni presadiť. Premiér medzi výsledkami spomenul odklad systému emisných povoleniek ETS2, obnovenie prevádzky Slovalca a vetovanie migračných kvót. Tieto výsledky prezentoval ako svoje úspechy.