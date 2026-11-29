Od 1. januára 2027 vstúpia do platnosti nové finančné limity Sociálnej poisťovne.
Z údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že najštedrejšou dávkou zostáva materské. Jeho maximálna denná sadzba bude predstavovať 79,89 eura. V praxi to znamená, že poistenec s maximálnymi odvodmi môže v 30-dňovom mesiaci získať 2 396,80 eura a pri 31-dňovom mesiaci suma narastie až na 2 476,70 eura. Zvýšenie pocítia aj poistenci na dočasnej pracovnej neschopnosti. Denný strop nemocenského dosiahne 58,58 eura, čo pri celomesačnej PN predstavuje maximálne 1 757,60 eura (30 dní), respektíve 1 816,20 eura (31 dní).
Podobné limity sa vzťahujú aj na rodinné ošetrovné (OČR) – bežná dávka vyplácaná najviac na dva týždne bude zastropovaná na sume 820,30 eura, zatiaľ čo pri dlhodobej 90-dňovej OČR platia rovnaké mesačné maximá ako pri péenke. Polepšia si aj tehotné ženy, kde maximálne tehotenské dosiahne takmer 480 až 495 eur mesačne v závislosti od dĺžky kalendárneho mesiaca.
Kto na najvyššie dávky v praxi dosiahne
Vyššie stropy dávok vyplývajú z každoročného nárastu priemernej mzdy v hospodárstve, od ktorej sa odvíja takzvaný všeobecný vymeriavací základ. Pre poistné udalosti vzniknuté v roku 2027 bude maximálny denný vymeriavací základ predstavovať 106,52 eura (pričom minimálny pravdepodobný základ bude 27 eur). Sociálna poisťovňa však pripomína, že nejde o plošné navýšenie pre každého. Aby poistenec na maximálne sumy dosiahol, musel v predchádzajúcom období dosahovať dostatočne vysoký hrubý príjem a odvádzať poistné z príslušného stropu.