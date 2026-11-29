Slovensko čaká mrazivá noc s teplotami do mínus 20 stupňov: Meteorológovia vydali prísne výstrahy
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu 29. novembra výstrahy 1. aj 2. stupňa pred nízkymi teplotami pre veľkú časť severného a stredného Slovenska. V okresoch s 2. stupňom meteorológovia očakávajú nočný prepad teplôt až na -20 °C, zatiaľ čo juh a západ krajiny ostávajú bez výstrah.
Zatiaľ čo počas dňa bude na Slovensku prevažne jasno až malá oblačnosť s teplotami od -3 do +2 °C, v noci a dopoludnia sa v údoliach udrží hmla alebo nízka oblačnosť a poriadne prituhne. Bežne v noci nameriame -4 až -11 °C, v dolinách -12 až -19 °C, no v najchladnejších okresoch stredného a severného Slovenska – konkrétne na Orave, Liptove, Spiši či Horehroní, pre ktoré platí výstraha 2. stupňa – klesne ortuť teplomera až na -20 °C. Podľa prehľadu SHMÚ budú mrazivé výstrahy pokračovať aj v pondelok 30. novembra a v utorok 1. decembra.
„Jasno alebo malá oblačnosť, ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, najmä v noci a dopoludnia. Chladno,“ píše SHMÚ v predpovedi počasia na pondelok.
Oranžová výstraha 2. stupňa (do -20 °C): Platí v nedeľu pre sever a stred Slovenska – konkrétne pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín), Liptove (Ružomberok, Liptovský Mikuláš), na Horehroní (Brezno) a na Spiši (Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves).
Žltá výstraha 1. stupňa: Vzťahuje sa na širšie okolie Žiliny, Kysúc, Turca, hornej Nitry, stredného Slovenska a východu (vrátane okolia Prešova a Sabinova).
Teploty na horách: Vo výške 600 – 1 000 m bude okolo -1 °C, vo výške 1 000 – 1 500 m -1 až -2 °C a na hrebeňoch vo výške 1 500 – 2 500 m -2 až -5 °C (na horách tak bude citeľne teplejšie než v mrazivých dolinách).
Vietor a výhľad na ďalšie dni: Očakáva sa bezvetrie alebo slabý vietor (na juhozápade juhovýchodný 5 až 30 km/h), pričom výstrahy pred nízkymi teplotami platia na severe a strede krajiny aj v pondelok a utorok.