Do pilotného programu pomoci sa zapojilo už takmer 6-tisíc rodičov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na navýšení objemu peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska to uviedol šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). Do programu sa podľa jeho slov zatiaľ zapojilo takmer 6000 jednorodičov.
Pomoc nie je len o peniazoch
Minister zdôraznil, že gro projektu spočíva v poradenstve. V 46 poradniach komplexnej pomoci je jednorodičom k dispozícii sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ, sprievodca osobnou skúsenosťou a manažér prípadu.
O motivačný príspevok môže účastník požiadať v treťom mesiaci účasti v ročnom programe a bude ho dostávať desať mesiacov. Jednorodič s jedným dieťaťom dostane 100 eur, s dvomi deťmi 150 eur a s tromi a viac deťmi 200 eur mesačne.
Projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom funguje od februára. Ide o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude celý financovaný z eurofondov.
Čo je motivačný príspevok
Motivačný príspevok má jednorodičom pomôcť zvládnuť náročné životné obdobie počas zapojenia do programu. Nejde teda o samostatnú dávku vyplácanú automaticky každému osamelému rodičovi, ale o podporu pre účastníkov ročného poradenského programu. Výška príspevku závisí od počtu detí a rodič oň môže požiadať od tretieho mesiaca účasti v projekte.