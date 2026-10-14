Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
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redakcia
dnes 14. októbra 2026 o 18:28
Čas čítania 0:39

Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova

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Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova

Do registra sa dá nahliadnuť bez nutnosti registrácie.

Občania Slovenska si môžu jednoducho a bezplatne overiť, či sa nachádzajú v zozname dlžníkov prostredníctvom webového portálu Ministerstva spravodlivosti SR. Databáza vychádza z Centrálnej databázy súdneho manažmentu a obsahuje všetky exekúcie začaté po 1. apríli 2017.

Do registra sa dá nahliadnuť bez nutnosti registrácie. Fyzické osoby zadajú svoje meno, priezvisko a doplnia dátum narodenia alebo rodné číslo. V prípade právnických osôb postačuje identifikačné číslo organizácie (IČO). Systém následne zobrazí, či voči nim vedie súd exekučné konanie. To, či si v registri poverený na vykonanie exekúcie, si môžeš skontrolovať tu.

Databáza nezahŕňa dlhy voči Sociálnej poisťovni. Tie je možné preveriť prostredníctvom iných inštitúcií. Rovnako exekúcie, ktoré sa začali pred rokom 2017, nie sú v tejto databáze dostupné. Dostať sa k nim dá len prostredníctvom centrálneho registra exekúcií, a to za poplatok. Portál ministerstva ponúka aj možnosť skontrolovať, či bol niekto poverený na vykonanie exekúcie, čo môže byť užitočné napríklad v prípade nevyjasnených oznámení alebo listov od exekútorov.

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Zdroj: Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou
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Náhľadový obrázok: Pxhere.com
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