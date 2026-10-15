Odborári už predtým potvrdili, že ŽSR už vyplatili mimoriadnu prémiu ku Dňu železničiarov vo výške 300 eur.
Zástupcovia Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o uzavretí dodatku číslo 16 v podnikovej kolektívnej zmluve ŽSR pre nezhodu na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Bez dohody sa skončilo aj konanie pred sprostredkovateľom. Informoval o tom na sociálnej sieti Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR s tým, že 14. októbra vstúpil do štrajkovej pohotovosti. Zároveň avizoval nátlakové akcie a stupňovanie ich intenzity.
„Zamestnávateľ (ŽSR) ponukou nulového percentného nárastu základných miezd v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miezd či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a Ministerstva financií SR ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky,“ upozornili odborári.
Zamestnanci ŽSR sú podľa nich tiež občanmi tohto štátu, nezapríčinili infláciu, rast životných nákladov, poddimenzovaný rozpočet ŽSR ani dlhodobý nedostatok zamestnancov. OZŽ žiada generálneho riaditeľa ŽSR Miroslava Garaja a všetkých zodpovedných, aby venovali ŽSR a jej zamestnancom plnú pozornosť. ŽSR ako kľúčový podnik financovaný zo štátneho rozpočtu podľa odborárov nemôže fungovať na úkor vlastných zamestnancov.
Žiadali ostrý štrajk
„Dôrazne vyzývame ministra dopravy SR a ministra financií SR, aby sa osobitne a bezodkladne začali zaoberať vzniknutou situáciou na Železniciach Slovenskej republiky a vytvorili podmienky pre spravodlivé odmeňovanie železničiarov,“ dodal vo vyhlásení OZŽ pri ŽSR. Viacerí diskutujúci pod príspevkom na sociálnej sieti žiadali prijať razantnejšie opatrenia v podobe ostrého štrajku.
Odborári už predtým potvrdili, že ŽSR už vyplatili mimoriadnu prémiu ku Dňu železničiarov vo výške 300 eur. Podporu štrajkovej pohotovosti železničiarov vyjadrila Konfederácia odborových zväzov SR. „Spoločne budeme brániť práva a pracovné podmienky zamestnancov, ktorí čelia neudržateľným opatreniam a bojujú za bezpečné, stabilné a kvalitné fungovanie železničnej dopravy na Slovensku,“ oznámila.