Rozdiely v zárobkoch naprieč Európskou úniou zostávajú priepastné, čo potvrdzujú aj najnovšie štatistiky Eurostatu za rok 2025.
Najnovšie štatistiky európskeho úradu Eurostat za rok 2025 odhalili pretrvávajúce priepastné rozdiely v zárobkoch naprieč Európskou úniou. Priemerná ročná hrubá mzda zamestnancov pracujúcich na plný úväzok v EÚ dosiahla 41 464 eur (čo predstavuje medziročný nárast o 4,3 percenta).
Rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími regiónmi však zostávajú enormné – kým v Luxembursku zamestnanci ročne priemerne zarobia vyše 85-tisíc eur, v Bulharsku je to necelých 17-tisíc eur.
Slovensko sa ocitlo v skupine štátov s najnižšími príjmami. S priemerným ročným zárobkom 21 661 eur sme obsadili 22. miesto z 26 hodnotených krajín, pričom naša priemerná mzda dosahuje sotva polovicu európskeho priemeru.
Po zohľadnení cien padáme ešte nižšie
Samotná nominálna mzda však neodráža, čo si ľudia môžu z výplaty reálne dovoliť. Pri prepočte na štandard kúpnej sily (PPS), ktorý zohľadňuje rozdielne ceny tovarov a služieb v jednotlivých krajinách, sa poradie štátov výrazne mení. Na čele síce zostáva Luxembursko a polepšilo si napríklad aj susedné Rakúsko (posun na 2. miesto), no na úplné dno sa prepadlo Grécko.
Slovensku však prepočet na kúpnu silu nepomáha – práve naopak. Hoci sú životné náklady v našej krajine nižšie než priemer EÚ, rozdiel v mzdách je natoľko výrazný, že po zohľadnení cien padá Slovensko až na 25. miesto, teda predposlednú priečku. Naše nižšie ceny v obchodoch skrátka nedokážu vykompenzovať to, o koľko menej zarábame v porovnaní s vyspelými ekonomikami.
Podľa ekonómov za týmito rozdielmi stojí najmä odlišná ekonomická vyspelosť, produktivita práce, ale aj úroveň vzdelania, objem investícií či sila kolektívneho vyjednávania v jednotlivých krajinách. Dobrou správou však zostáva, že rozdiely medzi východnou a západnou Európou sa z dlhodobého hľadiska postupne zmenšujú.