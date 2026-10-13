Vlaky cez Žilinu sa od dnes vracajú do bežného režimu. Po takmer dvoch týždňoch sa končia obmedzenia
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TASR
dnes 13. októbra 2026 o 7:21
Čas čítania 0:21

Vlaky cez Žilinu sa od dnes vracajú do bežného režimu. Po takmer dvoch týždňoch sa končia obmedzenia

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Vlaky cez Žilinu sa od dnes vracajú do bežného režimu. Po takmer dvoch týždňoch sa končia obmedzenia
Zdroj: TASR/František Iván

Železnice Slovenskej republiky oznámili, že od utorka 13. októbra o 8.00 h obnovia pôvodnú prevádzku.

Od utorka 13. októbra sa vlaková doprava cez žilinský železničný uzol vráti do bežného režimu. Obmedzenia platili od 30. septembra, keď požiar poškodil železničnú infraštruktúru. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznámili, že pôvodnú prevádzku obnovia o 8.00 h.

Počas víkendu a pondelka prebehli záťažové skúšky trakčného napájania, ktoré sa skončili úspešne. Železničiari budú situáciu v najbližších dňoch naďalej monitorovať.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa a na jej objasnení spolupracuje aj nezávislý znalec.

Počas mimoriadneho režimu jazdili diaľkové vlaky s upraveným spôsobom prevádzky, viaceré regionálne spoje zrušili a niektoré osobné vlaky nahradili autobusy.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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