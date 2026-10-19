Niektoré vyzerajú na prvý pohľad úplne jednoducho. Stačí však jedna unáhlená odpoveď a môžeš sa ľahko pomýliť. Otestuj si matematiku, logiku aj pozornosť v deviatich otázkach.
Na vyriešenie týchto úloh nepotrebuješ vysokoškolskú matematiku. Oveľa dôležitejšie bude, či si pozorne prečítaš zadanie a nenecháš sa nachytať prvou odpoveďou, ktorá ti napadne.
Čakajú ťa percentá, pravdepodobnosť, jednoduché počítanie aj logické chytáky, pri ktorých výsledok nemusí byť taký očividný, ako sa na prvý pohľad zdá. Zahraj si aj náš kvíz o ľudskom tele.
Kvíz vznikol v spolupráci s Kockáči, o. z., ktoré pomáha mladým ľuďom rozvíjať digitálne zručnosti a orientovať sa vo svete AI, bezpečnosti online a médií.
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KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš matematiku? Týchto 9 otázok potrápi aj tých najlepších
1 9
Lekná na jazere každý deň zdvojnásobia svoju plochu. Celé jazero pokryjú za 48 dní. Za koľko dní pokryjú polovicu jazera?
47 dní
24 dní
46 dní
Vysvetlenie
Keď sa plocha lekien každý deň zdvojnásobí, deň pred úplným pokrytím jazera musí byť pokrytá presne polovica.
2 9
5 strojov vyrobí 5 súčiastok za 5 minút. Ako dlho bude trvať 100 strojom vyrobiť 100 súčiastok?
5 minút
20 minút
100 minút
Vysvetlenie
Každý stroj vyrobí jednu súčiastku za 5 minút. Sto strojov preto vyrobí sto súčiastok naraz za rovnaký čas.
3 9
Koľko je 6² : 2(4 − 1) + 4?
40
58
10
Vysvetlenie
Najprv vyrátaš mocninu a zátvorku. Potom ide delenie a násobenie zľava doprava: 36 : 2 = 18, 18 × 3 = 54 a 54 + 4 = 58.
4 9
1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21. Koľko je 6 + 9?
60
54
48
Vysvetlenie
Použité pravidlo je a + a × b. Pri 6 + 9 teda počítaš 6 + 6 × 9 = 60.
5 9
Koľko ľudí musí byť v miestnosti, aby s pravdepodobnosťou viac ako 50 % mali dvaja z nich narodeniny v rovnaký deň?
23
183
365
Vysvetlenie
Ide o narodeninový paradox. Už pri 23 ľuďoch vzniká 253 možných dvojíc, takže šanca na rovnaký deň narodenia presiahne 50 %.
6 9
Papier hrubý 0,1 mm preložíš na polovicu 42-krát. Aký hrubý bude?
Ako hrubá kniha
Ako Eiffelova veža
Siahne až na Mesiac
Vysvetlenie
Pri každom preložení sa hrúbka zdvojnásobí. Po 42 preloženiach by teoreticky dosiahla približne 440-tisíc kilometrov.
7 9
V tmavej skrini máš 10 čiernych a 10 bielych ponožiek. Koľko ich musíš vytiahnuť, aby si mal istotu, že máš pár rovnakej farby?
4
2
3
Vysvetlenie
Máš iba dve farby ponožiek. Aj keby prvé dve boli rozdielne, tretia musí mať rovnakú farbu ako jedna z nich.
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Koľkokrát za 24 hodín sa prekryjú hodinová a minútová ručička?
12
22
24
Vysvetlenie
Hodinová a minútová ručička sa prekryjú približne každých 65 minút, takže za 24 hodín je to 22-krát.
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Tričko zlacnie o 50 % a potom zdražie o 50 %. Koľko stojí v porovnaní s pôvodnou cenou?
Rovnako
O 25 % menej
O 25 % viac
Vysvetlenie
Ak tričko stálo 100 €, po 50 % zľave stojí 50 €. Keď potom zdražie o 50 %, zdražuje sa už z 50 €, takže výsledná cena je 75 €.