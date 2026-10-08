Na samotnom vrchole svetového rebríčka naďalej neohrozene sedí britský Oxford.
Hodnotenie Times Higher Education stanovuje poradie svetových akademických inštitúcií na základe piatich hlavných pilierov: úroveň výučby, kvalita výskumného prostredia, samotný výskum, spolupráca s komerčným sektorom a medzinárodný presah.
Spomedzi ôsmich slovenských zástupcov sa najvyššie umiestnila bratislavská Univerzita Komenského, ktorá sa zaradila do pásma 1201. až 1400. miesto. Celkovým víťazom globálneho rebríčka sa opäť stala britská University of Oxford.
Ako dopadli ostatné slovenské univerzity?
Ďalšie domáce školy sa umiestnili v nasledujúcich výkonnostných kategóriách:
- 1401. až 1600. miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.
- 1601. až 1800. miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Technická univerzita vo Zvolene.
- 1801. až 2000. miesto: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
(Ekonomická univerzita v Bratislave podklady síce odovzdala, do výsledného rebríčka sa však zatiaľ nedostala).
V čom naše školy bodujú?
V jednotlivých čiastkových ukazovateľoch ukázali slovenské univerzity odlišné silné stránky. V kvalite výskumu dominuje Univerzita Komenského so ziskom 39,8 bodu, za ktorou nasleduje Žilinská univerzita (37 bodov).
Opačná situácia nastala pri spolupráci s priemyslom a komerčnou praxou, kde domáce priečky ovládli technické univerzity. Lídrom sa stala Slovenská technická univerzita v Bratislave (57,6 bodu), nasledovaná Technickou univerzitou v Košiciach (49,1 bodu) a Žilinskou univerzitou (45,4 bodu).