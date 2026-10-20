Stevardi prechádzajú vlakom so servisným vozíkom a cestujúci si môžu kúpiť kávu, nápoje či drobné pochutiny priamo zo svojho miesta.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začala vo vlakoch Ponitran na trase Bratislava-Nové Mesto – Prievidza testovať nový spôsob predaja občerstvenia. Cestujúci si môžu kúpiť kávu, nápoje či drobné pochutiny priamo zo svojho sedadla. Obsluhu zabezpečujú stevardi ZSSK, ktorí počas jazdy prechádzajú vlakom so servisným vozíkom.
V ponuke sú káva, čaj, nealkoholické nápoje, pivo, víno aj sladké a slané pochutiny. Platiť sa dá hotovosťou, kartou či mobilom. Bagety a ďalšie čerstvé potraviny zatiaľ v ponuke nie sú, pretože dopravca nedokáže zabezpečiť potrebné podmienky ich skladovania.
ZSSK chce novinkou reagovať aj na nízku spokojnosť cestujúcich s občerstvením. Podľa prieskumu hodnotilo možnosti občerstvenia vo vlakoch negatívne takmer 50 % opýtaných. Dopravca preto plánuje kombinovať reštauračné vozne, predajné automaty a mobilnú obsluhu podľa typu vlakového spojenia.
Testovanie potrvá do 12. decembra 2026, pričom občerstvenie zatiaľ nebude dostupné v každom spoji. ZSSK následne vyhodnotí záujem cestujúcich, náklady aj fungovanie služby a rozhodne o jej prípadnom rozšírení na ďalšie linky.