Ak nechceš celú cestu naprieč Slovenskom prestáť na chodbe pri toalete, rezerváciu miestenky by si rozhodne nemal odkladať.
Každoročný dušičkový exodus sa nezadržateľne blíži. Tisíce ľudí sa o necelé dva týždne vyberú naprieč celým Slovenskom za rodinami a na cintoríny, pričom obrovská časť z nich opäť staví na železničnú dopravu. Tento rok je však situácia ešte o niečo napätejšia, keďže do hry vstúpili výrazné 50-percentné zľavy na cestovné lístky, uvádza tnlive.sk.
Práve polovičné ceny spôsobili na staniciach a v mobilnej aplikácii masívny nárast dopytu. Odkedy začala nová zľava platiť, predaj cestovných dokladov vyletel o 21 percent. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) stihla za uplynulých 14 dní predať vyše 700-tisíc platených lístkov, v dôsledku čoho musela na najvyťaženejších trasách posilňovať súpravy.
Ako to vyzerá s obsadenosťou?
Oficiálne štatistiky obsadenosti spojov na tohtoročné sviatky zverejní ZSSK až v priebehu budúceho týždňa. Pohľad na minulé roky však naznačuje, že aj keď dopyt pravidelne stúpal, ani pri najvyťaženejších vlakoch sa nepodarilo vypredať úplne celú kapacitu. Vlani dosiahla špička obsadenosť okolo 83 percent, takže oneskorenci stále mali šancu nájsť voľné sedadlo.
Tento rok to však kvôli lacnejším lístkom môže vyzerať podstatne divokejšie. Tradične najväčší nápor zažívajú popoludňajšie expresy Tatran, ktoré vyrážajú z hlavného mesta smerom na Žilinu a Košice. Skúška nákupu na tieto kľúčové spoje ukazuje, že v povinne miestenkových vozňoch je už dnes obsadená zhruba polovica kapacity, zatiaľ čo voľné miesta v bežných vozňoch bez povinnej rezervácie zatiaľ ubúdajú pomalšie.
Kto nechce riskovať tlačenicu a hodiny státia v uličke, mal by si lístok s miestenkou poistiť čo najskôr. S blížiacim sa sviatočným víkendom budú voľné sedadlá miznúť zo systému každým dňom rýchlejšie.