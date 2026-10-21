Ministerka kultúry Martina Šimkovičová získava vo vláde Roberta Fica ešte silnejšie postavenie.
Vo vládnom kabinete Roberta Fica dochádza k dôležitému preskupeniu síl. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová bude po novom zastávať aj post podpredsedníčky vlády. Peter Pellegrini akceptoval oficiálnu žiadosť premiéra.
Krok priamo nadväzuje na turbulencie v rezorte životného prostredia a odvolanie doterajšieho vicepremiéra Tomáša Tarabu. SNS týmto odchodom stratila svoju stoličku vo vedení exekutívy, na ktorú má podľa platnej koaličnej dohody nárok každá z troch vládnych strán. Robert Fico sa preto obrátil na prezidenta s návrhom, aby táto funkcia pripadla práve šéfke rezortu kultúry nominovanej národniarmi.
Bez ceremoniálu v paláci
Celý proces vymenovania prebehol v odlišnom režime, než býva pri nástupe nových členov vlády zvykom. Keďže Martina Šimkovičová už ministerský sľub zložila v minulosti a riadnou členkou vlády zostáva, určenie konkrétneho ministra za vicepremiéra spadá do výlučnej kompetencie predsedu vlády.
Prezidentská kancelária potvrdila, že hlava štátu návrhu predsedu vlády vyhovela bez prieťahov. Namiesto tradičného slávnostného aktu za prítomnosti médií v Grasalkovičovom paláci bol oficiálny menovací dekrét odoslaný a doručený priamo do rúk ministerky na pôdu rezortu kultúry.