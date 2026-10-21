Vládna koalícia čelí ďalšej personálnej stopke priamo z Prezidentského paláca.
Prezident Peter Pellegrini oznámil, že nominanta Slovenskej národnej strany (SNS) za ministra nevymenuje. V oficiálnom liste sa obrátil priamo na premiéra Roberta Fica so žiadosťou, aby nomináciu prehodnotil a predložil meno iného člena vlády, uvádza Denník N.
Správy od tajných
Prezident svoje rozhodnutie zdôvodnil zisteniami od spravodajských zložiek a vedenia Policajného zboru, ktoré si vyžiadal po medializovaných informáciách o nekalých praktikách a nehospodárnom nakladaní so štátnym majetkom v organizáciách patriacich pod ministerstvo.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pellegrini odmietol, že by tajné služby cielene preverovali Kuffu ako osobu, no potvrdil, že orgány činné v trestnom konaní začali v týchto prípadoch trestné stíhanie pre podozrenia zo spáchania celej škály závažných deliktov.
Podľa prezidenta ide o podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, legalizácie výnosov z trestnej činnosti či možného zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Pellegrini zdôraznil, že hoci rešpektuje prezumpciu neviny, existuje vysoká pravdepodobnosť, že prebiehajúce vyšetrovanie súvisí s Kuffovým pôsobením vo funkcii štátneho tajomníka. Keďže nemožno vylúčiť, že konanie časom vyústi až do vznesenia konkrétneho obvinenia, nomináciu na ministerský post vyhodnotil ako neúnosné riziko.
Fico hádže loptu Dankovi
Reakcia predsedu vlády prišla okamžite po prezidentovom vystúpení. Robert Fico vyhlásil, že krok hlavy štátu berie na vedomie, no zároveň pripomenul limity svojej funkcie. Premiér uviedol, že je striktne viazaný koaličnou zmluvou, ktorá mu ukladá povinnosť predložiť prezidentovi presne taký personálny návrh, aký mu doručí príslušný koaličný partner.
Osud ministerského kresla tak zostáva v rukách národniarov. Fico v najbližších dňoch plánuje osobné rokovanie s predsedom SNS Andrejom Dankom, na ktorom budú hľadať riešenie vzniknutej patovej situácie.
SNS trvá na Kuffovi
Koaličná SNS zotrváva na svojom návrhu nominácie Filipa Kuffu na post ministra životného prostredia. Uviedol to predseda strany Andrej Danko. Avizoval, že je pripravený stretnúť sa s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a informovať ho o tom. Zároveň sa v mene SNS ohradil voči rozhodnutiu prezidenta SR Petra Pellegriniho nevymenovať Kuffu za šéfa envirorezortu. Hlava štátu musí podľa právneho názoru národniarov počas existencie vlády rešpektovať ministra, ktorého navrhne predseda vlády, a podľa ústavy nemôže návrh vrátiť. Pre TASR to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Na jednej strane prezident zdôrazňoval, že existuje prezumpcia neviny. Ak existuje prezumpcia neviny, tak prezident SR musí zajtra F. Kuffu menovať,“ poznamenal Danko pre TASR. Zároveň deklaroval, že nemá vedomosť o tom, že by Kuffa bol obvinený alebo obžalovaný ani že by čokoľvek súviselo s výkonom jeho funkcie. „Je občiansky bezúhonný, má príslušné vzdelanie a jeho mandát nemôže nikto spochybňovať,“ doplnil.
Šéf národniarov zároveň hovoril o dvojakom metri. Argumentoval, že trestné oznámenia sa bežne podávajú aj na nominantov iných koaličných strán a nikto od nich automaticky nežiada odstúpenie. „Nesmú existovať občania dvojakej kategórie. Verím, že prezident nebude posudzovať ľudí podľa toho, v akej politickej strane sú,“ podotkol.
SNS zároveň deklarovala rešpekt ku koaličnej zmluve, predsedovi vlády aj prezidentovi. Pripomenula, že „svoju zodpovednosť ukázala aj pri hlasovaní o štátnom rozpočte“. Danko zároveň vyhlásil, že vláda má v dnešnej neistej medzinárodnej situácii svoje opodstatnenie a dokáže vládnuť, aj keď koaliční partneri nie sú vo všetkom jednotní.
Zopakoval, že národniari zotrvávajú na svojom návrhu nominácie na post šéfa envirorezortu. Avizoval, že o tom bude informovať Fica. „Jediný, kto by návrh mohol stiahnuť od prezidenta, je Fico. Verím, že to podľa koaličnej zmluvy neurobí a neporuší ju,“ dodal.