Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
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Daniel Zbudila
dnes 23. októbra 2026 o 14:10
Čas čítania 1:01

Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku

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Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku

Vlaňajší líder, bratislavský Lamač, klesol až na ôsme miesto.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR aktualizoval dáta vo svojej aplikácii MuMAP, ktorá prostredníctvom záložky Kvalita života hodnotí úroveň služieb a infraštruktúry v slovenských samosprávach. Aktuálnym lídrom pre rok 2026 sa stala obec Gbeľany v okrese Žilina.

25. augusta 2026 o 13:37 Čas čítania 3:11 Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“ Obyvatelia „najhoršej obce“ Malé Borové posielajú Slovákom odkaz: „Neseďte len na internete, príďte sa k nám pozrieť“

Dominancia menších obcí a zmena na špici

Minuloročný víťaz, bratislavská mestská časť Lamač, zaznamenal výrazný pokles a prepadol sa na 8. priečku. Naopak, Gbeľany, ktoré v minulosti rebríčku už kraľovali, no vlani zaznamenali prepad, sa opäť dokázali vrátiť na samotný vrchol. Svoju stabilnú pozíciu na špici si dlhodobo drží aj Teplička nad Váhom či Košeca.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Gbeľany
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