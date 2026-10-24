Poskytovatelia budú musieť preverovať schopnosť zákazníkov splácať záväzky a informovať ich o podmienkach úveru.
Od 20. novembra 2026 začnú na Slovensku platiť nové pravidlá pre odložené platby pri nákupoch cez internet. Služby typu „kúp teraz, zaplať neskôr“ sa budú vo väčšine prípadov považovať za spotrebiteľský úver, informujú Právne noviny.
Nový zákon sa bude vzťahovať najmä na prípady, keď nákup financuje splátková alebo úverová spoločnosť. Poskytovatelia budú musieť preverovať, či zákazník dokáže svoj záväzok splatiť, a poskytnúť mu jasné informácie o podmienkach. Zákazník bude mať zároveň právo do 14 dní odstúpiť od úverovej zmluvy bez uvedenia dôvodu.
Niektorých platieb sa zmeny nedotknú
Nie všetky odložené platby však budú podliehať novým pravidlám. Výnimka sa bude vzťahovať na krátkodobý odklad priamo od predajcu, ak je bez úrokov a ďalších poplatkov a spĺňa zákonné podmienky.
Firmy budú potrebovať povolenie od NBS
Spoločnosti poskytujúce tieto služby budú potrebovať aj povolenie Národnej banky Slovenska. Na splnenie nových požiadaviek majú stanovené prechodné obdobie do 20. marca 2027.
Cieľom zmien je lepšie chrániť spotrebiteľov pred zadlžovaním a zabezpečiť, aby pred odložením platby poznali všetky podmienky svojho záväzku.