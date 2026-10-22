Nové pravidlo však vyvolalo kritiku aj právne otázky.
Kaviareň v rakúskom meste Spittal an der Drau zaviedla nové pravidlo, ktoré vyvolalo kritiku. Zákazníkom pri platbe kartou automaticky účtuje päťpercentné prepitné, informuje portál 5min.at.
Majiteľ podniku tvrdí, že zákazníci pri platbe kartou často zabúdajú na prepitné a kaviareň nemá terminál, na ktorom by si mohli sami zvoliť jeho výšku. Podľa jeho slov sa však poplatok vzťahuje iba na obsluhu pri stole, hoci oznam na dverách uvádza všetky platby kartou.
Nové pravidlo vyvolalo otázky aj z právneho hľadiska. Prepitné má byť totiž dobrovoľné, no zákazníci si v tomto prípade nemôžu vybrať, či ho zaplatia. Podľa odborníkov tak nemusí ísť o klasické prepitné, ale o poplatok, ktorý môže podliehať DPH.