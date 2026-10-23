Vo Vajnoroch zákazník fyzicky napadol manažéra
Bratislavská polícia musela v priebehu dvoch dní zasahovať pri dvoch vážnych útokoch na zamestnancov predajní. Vo Vajnoroch zákazník po odmietnutí neplatných zálohových lístkov fyzicky napadol manažéra a vyhrážal sa mu smrťou. O deň skôr v Devínskej Novej Vsi vulgárny muž po napomenutí fyzicky zaútočil na zamestnanca, ktorý ho žiadal, aby odišiel, informovala polícia na Facebooku. Obaja útočníci skončili v putách – jeden čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania, druhý z výtržníctva.