Pondelkové skoré ráno v Lučenci poznačil mimoriadny incident, ktorý odrezal od dodávok elektrickej energie viac ako polovicu celého mesta.
iac ako polovica Lučenca sa ocitla bez elektrickej energie po tom, čo sa 40-ročný muž pokúsil vykradnúť trafostanicu na Haličskej ceste.
Podľa zistení polície páchateľ najprv prekonal vonkajšie zabezpečenie areálu, poškodil oplotenie a následne sa dostal cez železné dvere priamo do trafostanice. Cieľom jeho nočnej akcie boli elektrické ističe.
Zásah prúdom a prevoz do nemocnice
Pri pokuse o demontáž technológie však došlo k zásahu elektrickým prúdom, ktorý spôsobil rozsiahly skrat a mužovi spôsobil vážne poranenia. Na miesto boli okamžite privolané záchranné zložky, ktoré zraneného muža v kritickom stave ošetrili a transportovali do nemocničného zariadenia.
Pri obhliadke miesta činu policajti zaistili rôzne náradie a pilníky, ktoré mal podozrivý pri sebe na rozoberanie elektrických zariadení.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.