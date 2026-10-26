34-ročný občan Írska E. M. D., ktorý v piatok surovo napadol personál nemocnice v bratislavskom Ružinove, bude stíhaný za mrežami.
O rozhodnutí súdu informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka po tom, čo sudca v celom rozsahu akceptoval podnet Okresnej prokuratúry Bratislava II. Prokurátor žiadal pre cudzinca tzv. útekovú a preventívnu väzbu, aby zabránil jeho prípadnému úteku do zahraničia či opakovaniu agresívneho konania.
K incidentu došlo v piatok 23. októbra priamo v priestoroch čakárne centrálneho prijímacieho oddelenia ružinovskej nemocnice. Konflikt vyvolala bežná výzva slúžiacich zamestnancov, ktorí muža požiadali, aby sa nerozťahoval cez sedadlá a prešiel do ambulancie na vyšetrenie, kvôli ktorému do zariadenia pôvodne prišiel.
Muž namiesto spolupráce zaútočil na prítomný personál. Výsledkom jeho vyčíňania je zlomenina nosových kostí u jedného zo zdravotníkov a poranenia horných končatín u druhého člena nemocničného tímu.
Polícia agresora okamžite zadržala a obvinila z výtržníctva v súbehu s ublížením na zdraví. Keďže zdravotnícky personál pri výkone svojho povolania požíva status chránenej osoby, mužovi za tento skutok hrozí sprísnená trestná sadzba.