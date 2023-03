V nemeckom pivovare vytvorili prvé práškové pivo na svete. Má znížiť uhlíkovú stopu

Nemecký pivovar Klosterbrauerei Neuzelle vytvoril pivo v prášku. Nápoj má znížiť uhlíkovú stopu, ktorú spôsobuje vývoz piva. Píše o tom Metro. Vďaka vynálezu by z distribúcie zmizla voda, fľaše, debny a sudy, čo by výrazne znížilo hmotnosť aj spotrebu paliva.

„Vypočítali sme, že ak berieme do úvahy Nemecko, môžeme ušetriť približne 3 až 5 percent emisií CO 2 . Ak sa na to však pozrieme globálne, bolo by to asi pol percenta emisií CO 2 na celom svete, ktoré by sme mohli znížiť,“ hovorí Stefan Fritsche, generálny riaditeľ pivovaru Klosterbrauerei Neuzelle.



Pivo v prášku je momentálne v poslednej fáze vývoja a zatiaľ neobsahuje alkohol. Aj to je však otázkou času. Príprava nápoja je nesmierne jednoduchá, stačí pridať niekoľko lyžíc prášku do pohára, zaliať ho vodou a premiešať. Nápoj má vraj chutiť ako Plzeň.

V budúcnosti však plánujú pridať viacero príchutí. „Máme penu, máme chuť piva. Chceme pridať oxid uhličitý a alkohol, tiež vo forme prášku. Všetko sa dá pridať vo forme prášku. Je fascinujúce, že sa nám to podarilo. Prvýkrát na svete,“ dodáva Fritsche.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.