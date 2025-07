Pri falošnom požiarnom poplachu v lietadle spoločnosti Ryanair krátko po polnoci na letisku Son Sant Joan v Palme de Mallorca sa pri evakuácii pasažierov zranilo 18 ľudí, šesť previezli do nemocnice. Píšu o tom agentúry DPA a Euronews.

„Tento let z Palmy do Manchestru prerušil vzlet z dôvodu falošnej signalizácie požiarneho výstražného svetla,“ uviedol hovorca spoločnosti Ryanair.



Prvé správy pôvodne uvádzali, že na palube došlo k požiaru. Medzi cestujúcimi prepukla panika a mnohí sa neriadili pokynmi posádky. Použili preto aj núdzové východy nad pravým krídlom lietadla.



Časť z nich potom skákala na pristávaciu plochu z veľkej výšky, zatiaľ čo sa k miestu blížili hasiči, záchranári a polícia.



Na videu zo sociálnej siete vidieť, že niektorí sa z krídla vrátili späť a použili nafukovacie núdzové sklzy na druhej strane lietadla ako zvyšok pasažierov, čo je bežný postup pri evakuácii.



„Aby sme minimalizovali narušenie prevádzky pre cestujúcich, rýchlo sme zabezpečili náhradné lietadlo na tento let, ktorý odletel z Palmy dnes ráno o 7.05 h,“ povedal hovorca spoločnosti Ryanair a ospravedlnil sa postihnutým cestujúcim za nepríjemnosti.

Prečítaj si aj tieto články:

Bratislava má nové letecké spojenie so Škandináviou. Do Kodane bude lietať nízkonákladovka

Bratislava má nové letecké spojenie so Škandináviou. Do Kodane bude lietať nízkonákladovka

Bratislava má opäť letecké spojenie s Kodaňou. Cestujúci si včera užili prvý let obnovenou linkou

Bratislava má opäť letecké spojenie s Kodaňou. Cestujúci si včera užili prvý let obnovenou linkou

❗🇪🇸 Spagna, incendio su un volo Ryanair a Palma di Maiorca: 18 feriti lievi durante l’evacuazione. Le fiamme si sono sprigionate in cabina prima del decollo per cause ancora da chiarire. pic.twitter.com/0n0guG6fpT