Štát plánuje na oslavy Cyrila a Metoda minúť 750-tisíc eur. Pozreli sme sa, čo všetko by sa za túto sumu dalo spraviť v školstve, doprave či zdravotníctve.

Na organizáciu osláv Cyrila a Metoda plánuje štát minúť 750-tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Pôjde o kultúrne podujatie s oficiálnym programom, vystúpeniami a technickým zabezpečením. Rozsah a financovanie týchto osláv sa dostali do pozornosti aj preto, že sú o 300-tisíc eur drahšie ako v roku 2024.

Z verejných zmlúv, obstarávaní a dotačných schém vyplýva, že rovnaká suma, aká pôjde na niekoľkohodinové podujatie, by mohla pokryť rekonštrukciu školy, nákup nových autobusov, vybavenie nemocničného oddelenia, opravu viacerých mostov alebo výstavbu nájomných bytov.

V článku ti prinášame konkrétne príklady z reálneho verejného obstarávania, ktoré ukazujú, čo všetko by sa za 750-tisíc eur dalo postaviť, kúpiť alebo opraviť.

V tomto článku si prečítaš: Koľko škôl a škôlok by sa dalo za 750-tisíc eur zrekonštruovať.

Koľko autobusov by sa dalo kúpiť.

Koľko mostov by štát vedel opraviť.

Koľko nájomných bytov by sa dalo postaviť.

Oprava škôl a škôlok

Rovnakou sumou 750-tisíc by štát dokázal financovať plnohodnotnú rekonštrukciu základnej alebo materskej školy v niektorej z menších obcí. Takéto projekty sa pritom pravidelne realizujú s pomocou eurofondov. Verejne dostupné údaje ukazujú, že za podobné sumy obce kompletne obnovili školské budovy vrátane výmeny strechy, okien a dverí, zateplenia fasády, elektroinštalácie, sociálnych zariadení a podláh.

Jeden z konkrétnych príkladov pochádza z obce Doľany v okrese Pezinok. V roku 2024 obec získala eurofondovú dotáciu na rekonštrukciu základnej školy. Projekt zahŕňal výmenu strechy, zateplenie, nové okná a dvere, opravu vnútorných rozvodov, osvetlenie aj podlahy. Práce vzišli z verejného obstarávania.

Podobne rozsiahle projekty sa objavujú aj v ďalších obciach a mestách naprieč Slovenskom. Napríklad v obci Ihľany v Prešovskom kraji išlo o rozšírenie a obnovu kapacít materskej školy s rozpočtom viac ako 500-tisíc eur. V obci Horné Srnie v Trenčianskom kraji získali prostriedky z Plánu obnovy na rozšírenie a úpravu materskej školy v hodnote 263 000 eur bez DPH, čo je iba časť zo širšieho balíka investícií do školskej infraštruktúry.

Rozpočet 750-tisíc eur, ktorý štát vyčlenil na jednorazové oslavy, by tak v praxi mohol pokryť kompletnú obnovu jednej školskej budovy alebo financovať rozsiahle rekonštrukcie v niekoľkých menších zariadeniach. Okrem viditeľných výsledkov v podobe zateplenia, novej strechy a technických úprav by takáto investícia mala aj dlhodobý vplyv, akým je zlepšené prostredie pre deti, úspora energií a vyššia atraktivita pre učiteľov i rodičov.

Autobusy verejnej dopravy

Okrem opravy škôlok a škôl mohol štát využiť sumu 750-tisíc eur aj na nákup autobusov v regiónoch. Podľa údajov z verejných tendrov a nákupov dopravných podnikov sa cena nového linkového autobusu pohybuje medzi 150-tisíc až 300-tisíc eurami bez DPH. Záleží na pohone, výbave a dĺžke vozidla.

Dopravný podnik mesta Košice napríklad v roku 2023 kúpil dva nové 12-metrové autobusy SOR NSG 12 s plynovým pohonom za 284 500 eur bez DPH za kus a kĺbový autobus SOR NSG 18 za 409 500 eur. Vozidlá financovali cez eurofondy a boli určené na obnovu mestskej flotily.

Košice takto tiež nakúpili 15 autobusov Solaris Urbino 18 z Nórska. Išlo o moderné autobusy z rokov 2017 až 2019, pričom cena za kus sa pohybovala medzi 152-tisíc až 165-tisíc eurami bez DPH.

Za rovnakú sumu, ktorú vláda vynaloží na oslavy Cyrila a Metoda, by dnes Slovensko mohlo kúpiť 3 až 5 autobusov vybavených ekologickým pohonom, ktoré by každý deň obsluhovali vidiecke oblasti. Namiesto jednorazového podujatia by išlo o dôležitú investíciu do každodenného života stoviek obyvateľov.

Za peniaze na oslavy by nemocnice mohli nakúpiť nové vybavenie

Za sumu 750-tisíc eur by regionálna nemocnica mohla kompletne vybaviť celé oddelenie modernou zdravotníckou technikou. Nakúpiť by mohli ultrazvuk, EKG aj nové nemocničné lôžka.

Verejné obstarávania ukazujú, že cena jedného 12-zvodového EKG prístroja sa pohybuje okolo 4 400 eur bez DPH. Napríklad Fakultná nemocnica Kráľovský Chlmec v roku 2024 obstarávala EKG prístroj za 4 444,44 € bez DPH. Za 15-tisíc eur by teda nemocnica mohla nakúpiť tri až štyri moderné EKG prístroje do rôznych ambulancií či boxov na urgente.

Ďalšou technikou, ktorú by štát mohol nakúpiť, sú aj ultrazvuky. V roku 2022 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici nakúpil prostredníctvom verejného obstarávania intrakoronárny ultrazvukový prístroj za 120 000 eur bez DPH. Cena ukazuje, v akom rozsahu sa pohybujú obstarávania ultrazvukovej techniky v slovenských nemocniciach. Pri rozpočte 750-tisíc eur by tak bolo možné obstarať až šesť takýchto prístrojov.

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves nakúpila prostredníctvom verejného tendra 50 kusov nemocničných lôžok vrátane matracov v roku 2024 za 104 500 € bez DPH, pričom predpokladaná hodnota bola 128 097,50 € bez DPH. Táto objednávka zahŕňala kompletnú dodávku, vrátane dopravy, montáže a základného zaškolenia. Cena ukazuje, že v rámci rozpočtu 750-tisíc eur by štát dokázal zabezpečiť stovky nových lôžok pre pacientov.

Oprava mostov na Slovensku

Slovensko má podľa Správy ciest vyše 800 mostov v zlom alebo havarijnom stave. Mnohé z nich sa nachádzajú v menších obciach, kde predstavujú jediné spojenie s hlavným cestným ťahom.

Z verejných obstarávaní vyplýva, že niektoré z týchto mostov sa dajú opraviť za 150- až 250-tisíc eur, v závislosti od rozsahu a technického stavu.

Správa ciest Bratislavského kraja vyčíslila opravu mostného objektu M6454 pri Budmericiach na 85 370 € bez DPH, pričom ide o bežnú rekonštrukciu menšieho mosta na ceste II. triedy. V prípade väčších projektov sa suma zvyšuje. Napríklad obec Jarná na strednom Slovensku plánovala komplexnú rekonštrukciu mosta cez potok Gidra za 491 640 € bez DPH.

Za 750-tisíc eur by sa teda dali opraviť tri až štyri menšie mosty alebo jeden väčší a jeden až dva menšie, čo by reálne zlepšilo dopravnú dostupnosť v niekoľkých regiónoch naraz. Pre obyvateľov ide o investíciu, ktorá má dlhodobý dopad na bezpečnosť aj mobilitu.

Nové nájomné byty

Za sumu 750-tisíc eur by mohol štát namiesto jednorazových osláv Cyrila a Metoda investovať do výstavby nových nájomných bytov v regiónoch, kde je nedostatok dostupného bývania. Konkrétnym príkladom je Gemerská Hôrka (okres Rožňava), ktorá v roku 2024 uzavrela zmluvu na výstavbu 16 nájomných bytov vrátane technickej infraštruktúry. Celková hodnota zákazky dosiahla 1 190 236,87 eur, čo znamená približne 74 400 eur na jeden byt. Za 750-tisíc eur by sa tak dali postaviť aspoň 10 nových bytových jednotiek.