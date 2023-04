VYSVETĽUJEME HYPONÁJOM: Ako funguje, komu a kedy sa oplatí zobrať?

Dostupnosť vlastného bývania sa na Slovensku za posledný rok zásadne zhoršila a na klasickú hypotéku dosiahne čoraz menej ľudí. Preto, pochopiteľne, zaujal nový produkt na realitnom trhu s názvom hyponájom. Ten priniesol developer Cresco Real Estate vo svojom bratislavskom projekte Slnečnice, no skúšajú ho aj ďalší developeri, napríklad aj v Nitre.

Projekt Slnečnice v bratislavskej Petržalke. Zdroj: Slnečnice.sk



Podľa slov Viktora Obtuloviča, realitného analytika spoločnosti FinGo.sk, však nejde o nový finančný produkt, ktorý by riešil aktuálnu situáciu na realitnom trhu, a teda nejako zásadne zlepšil dostupnosť bývania. „Hyponájom je produkt, ktorý prišiel na trh z dielne najväčšieho rezidenčného developera Cresco. Ide o marketingový názov a v podstate s klasickou hypotékou nemá nič spoločné,“ hovorí Obtulovič.



Vďaka hyponájmu si klient dokáže v podstate prenajať a zároveň rezervovať nehnuteľnosť v projekte s tým, že si ju po uplynutí lehoty dvoch rokov od developera odkúpi za cenu, ktorú trh určuje dnes. „Popri nájomnej zmluve tak podpíšete aj zmluvu o plnení budúcej zmluvy. Svoje financie vlastne stavíte na to, že budete mať o dva roky finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti a tiež na to, že hypotéky budú o dva roky lacnejšie, ako sú dnes,“ dopĺňa.

Výšky mesačných splátok hyponájmu spolu s energiami sú často veľmi podobné tým, ktoré by ste platili, ak by ste si byt prenajali na komerčnom trhu.

Podľa slov odborníka vám developer po podpise zmluvy odovzdá byt zariadený v štandarde, čo znamená, že nejde o holobyt, ale byt, ktorý má položené obklady, podlahy, nainštalované dvere a sanitu. „Nemá však kuchynskú linku so spotrebičmi ani nábytok. Musíte si teda byt zariadiť za svoje financie,“ dodáva.



Počas plynutia dvoch rokov platíte za byt toľko ako v prípade, že by ste si na danú nehnuteľnosť vzali hypotekárny úver vo výške 80 % kúpnej ceny na obdobie 30 rokov s úrokovou sadzbou 1 %. „Výšky mesačných splátok hyponájmu spolu s energiami sú často veľmi podobné tým, ktoré by ste platili, ak by ste si byt prenajali na komerčnom trhu. Rozdiel je však v tom, že byt musíte dozariadiť a podpísať zmluvu, že si ho o dva roky kúpite,“ dopĺňa.

Čo ak mi o dva roky hypotéku nedajú?

Slogan developera na jeho oficiálnej stránke hovorí: Najskôr sa nasťahujete, hypotéku riešite neskôr. Podľa slov Obtuloviča si však treba uvedomiť, že developer nie je bankový subjekt, ktorý by skúmal vašu bonitu a úverový register, a tak zodpovednosť, či sa klientovi po dvoch rokoch podarí získať hypotekárny úver na kúpu alebo nie, leží výhradne na jeho pleciach. „Nevidel som konkrétne zmluvy, a tak vychádzam len z verejne dostupných informácií. Na základe nich neviem, či je súčasťou odstúpenia od zmluvy napríklad zmluvná pokuta. Otázkou skôr je, čo sa deje so zariadením, ako sú napríklad zabudované spotrebiče alebo kuchynská linka, ktorú na svoje náklady dáte do bytu,“ zamýšľa sa Obtulovič.

Hyponájom môže byť výhodný pre tých, ktorí vedia, že pre banky budú vhodným adeptom na udelenie hypotéky, a strategicky sa snažia prečkať obdobie vysokých úrokových sadzieb vo svojej budúcej nehnuteľnosti, ktorú si neskôr kúpia za cenu, ktorú určuje trh dnes. Platením splátok hyponájmu si však nijako neznižujete istinu, a tak o dva roky budete nehnuteľnosť kupovať za plnú sumu.

