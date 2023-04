VIDEO: Hnije z nej koža a ľudí premieňa na chodiacich „zombíkov“. Ameriku valcuje nová droga, ktorá dokáže zabíjať

Spojené štáty americké čelia obrovskému problému s novou drogou zvanou xylazín, ktorá užívateľov na pohľad mení na „zombíkov“.

Na sociálnych sieťach sa šíria videá zachytávajúce užívateľov tejto drogy, ktorí sa po uliciach bezcieľne prechádzajú v predklone, končatinami či hlavou hýbu iba trhane a strácajú akúkoľvek koordináciu, informuje CNN.

Xylazín je liek určený pre zvieratá, predovšetkým pre kone a hovädzí dobytok. Táto látka slúži na upokojenie alebo zmiernenie bolesti zvierat, no v posledných mesiacoch ju výrobcovia drog začali zmiešavať s fentanylom, čo z tejto kombinácie robí nebezpečný mix.

Liek predstavuje veľkú hrozbu pre ľudí, pretože narúša imunitu, čo môže spôsobiť poškodenia kože, ba až jej hnilobu, znefunkčnenie orgánov. Vyvolať ale môže aj infekcie, ktoré dokážu spôsobiť smrť.

Na Slovensku sa liek objavil zatiaľ len raz a to v roku 2021. Látka nie je na Slovensku voľne dostupná.

