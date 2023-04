Hostia v madridskej reštaurácii zažili scénu ako z hororu. Flambované jedlo spôsobilo požiar, dvaja ľudia prišli o život

OK

OK

Počas flambovania sa v reštaurácii vznietili plastové rastliny a plamene sa rýchlo rozšírili. Požiar vypukol v blízkosti vchodu do reštaurácie Burro Canaglia, čo ľuďom sťažilo útek.

V talianskej reštaurácii Burro Canaglia v Madride čašník pri flambovaní jedla omylom spôsobil požiar. V reštaurácii sa vznietili plastové rastliny a plamene sa rýchlo rozšírili až k vchodu. To ľuďom skomplikovalo útek. Dvaja z nich prišli o život a dvanásti utrpeli zranenie, informuje BBC.

Hoci sa požiar podarilo rýchlo uhasiť, bol „mimoriadne intenzívny“ a vytvoril „veľké množstvo dymu“, uviedol starosta Madridu José Luis Martinez-Almeida. V čase požiaru bolo v reštaurácii približne 30 stravníkov a zamestnancov. Španielske noviny El Pais informovali, že jedným zo zosnulých bol zamestnanec.

Starosta mesta povedal, že obetí by bolo viac, keby hasičom trvalo dlhšie, kým by sa dostavili na miesto. Dodal, že požiar bol uhasený do 10 minút od prvého upozornenia.

Polícia začala vyšetrovanie príčin požiaru. Reštaurácia má momentálne na Google uvedené, že je trvalo zatvorená.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.