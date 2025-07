Polícia jej správanie vyriešila pokutou na mieste.

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas služby v utorok popoludní spozorovali na Vajanského nábreží vodičku, ktorá počas jazdy manipulovala s mobilným telefónom. Keď sa k nej priblížili, očakávali, že zariadenie odloží.

Vodička však namiesto toho policajtom ukázala vulgárne gesto – vztýčený prostredník, informuje Polícia SR - Bratislavský kraj na sociálnej sieti.

Za svoje správanie dostala na mieste blokovú pokutu. Polícia zároveň pripomenula, že obsluhovanie telefónu počas jazdy patrí medzi závažné porušenia pravidiel cestnej premávky.

Širší kontext: Podľa platnej legislatívy vodič nesmie počas jazdy držať v ruke mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie, okrem použitia systému „voľné ruky“. Takéto porušenie môže byť riešené blokovou pokutou do výšky 150 eur, v správnom konaní dokonca až do 300 eur a so zákazom činnosti do dvoch rokov.

Zároveň zákon zakazuje vodičom používať hanlivé gestá voči iným účastníkom cestnej premávky. Polícia apeluje na vodičov, aby sa za volantom správali zodpovedne a slušne – nielen z dôvodu bezpečnosti, ale aj kvôli kultúre a vzájomnému rešpektu na cestách.