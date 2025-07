Tvrdí, že peniaze presmerovala k subjektom, ktoré predtým nedostali ani cent.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v rozhovore pre influencera Oskara Baramiho označila za liberálku „v pravom slova zmysle“, upozornil Denník N.

Podľa nej prerozdelenie dotácií mimo tradičných príjemcov je prejavom liberalizmu – vraj chce dať priestor tým, ktorí doteraz nič nedostali.

Zdôraznila, že nemá problém s LGBTI komunitou, ak jej členovia pracujú a neprichádzajú so žiadosťami o dotácie.

Citát: „To, že my sme strihli dotácie a dali sme ich niekomu, kto doposiaľ nedostal ani cent, veď v tom je ten liberalizmus. Skúsme dať priestor aj niekomu inému. Proti LGBTI nič nemám, nech si robia festivaly, nech majú svoje zábavy,” povedala ministerka.

Širší kontext: Ministerka kultúry sa v rozhovore snažila prezentovať ako otvorená voči menšinám, zároveň však vyjadrila výhrady voči ich žiadostiam o finančnú podporu. Šimkovičová spochybnila dotácie pre LGBTI organizácie a tvrdí, že jej rezort ich presmeroval k subjektom, ktoré v minulosti podporu nedostali.

Pripomenula, že pochádza z prostredia médií, kde pôsobí mnoho homosexuálnych ľudí, no tvrdí, že jej prekáža lenivosť, nie orientácia. Na hypotetickú otázku o možnej homosexualite svojej dcéry odpovedala vyhýbavo, že to bude riešiť, keď sa to stane.