Čína vyvíja nebezpečné kybernetické zbrane. Tajný dokument CIA odhalil, ako ich chcú použiť.

Čína vyvíja kybernetické zbrane s cieľom nabúrať sa do nepriateľských satelitov, vyplýva z uniknutej správy americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Znemožnili by tak ich fungovanie napríklad v prípade vojny, informujú Financial Times.

Za únikom tajných informácií údajne stojí iba 21-ročný člen Vzdušných síl Národnej gardy USA. Stalo sa tak v čase, keď sú vzťahy medzi USA a Čínou mimoriadne napäté.

V prípade, že by sa to Číne podarilo, krajina by sa dokázala úplne zmocniť kontroly nad satelitmi. V boji by tak mohli zlyhať v kľúčových momentoch.

Problémom by pre nich bola napríklad podpora komunikácie, zbraní, spravodajských alebo prieskumných systémov a nepriateľská strana by tak zostala vojensky úplne paralyzovaná.

Číňania sa snažia zhostiť satelitov a oklamať ich spôsobom napodobňovania. Smerom k nepriateľským satelitom vysielajú rovnaké signály, aké dostávajú od svojich operátorov.

Zdroj: TASR/Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

