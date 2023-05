TANAP chce zakázať prístup so psom. Chatári majú na psičkárov ťažké srdce z jedného dôvodu.

OK

OK

Tatranský národný park uvažuje nad úpravou návštevného poriadku. V jeho novom a nateraz neschválenom návrhu sa objavila aj požiadavka, v ktorej chcú zakázať vstup turistom so psami. Informoval o tom portál RTVS.

Ak by nová zmena prešla, s domácimi miláčikmi by sa Slováci dostali maximálne po Hrebienok. Vysokohorské chaty a vyššie položené destinácie by už však navštíviť nemohli.

Plánovaná úprava návštevného poriadku má hneď niekoľko dôvodov, hlavným dôvodom má ale byť rušenie divej zveri v oblasti národného parku. Legendárny chatár Peter Petras pre RTVS uviedol, že si za takýto prísny zákaz môžu sami psičkári. Tí sa podľa neho v lokalitách TANAP-u často správajú nezodpovedne, a to najmä preto, že svojich miláčikov nedávajú na vôdzky.

O niečo radikálnejší návštevný poriadok zaviedli v poľskej časti Tatranského národného parku, kde platí úplný zákaz vstupu turistov so psami už niekoľko rokov.

Nový návštevný poriadok TANAP-u by zamedzil vstup psičkárom do veľkej časti národného parku. Zdroj: Unsplash/Marcin Jozwiak

