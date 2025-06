Rodičia môžu počas leta získať príspevky na tábory, školské pomôcky aj ošetrovné pri zatvorenej škôlke. V článku vysvetľujeme, kto má na čo nárok a ako o to požiadať.

Letné prázdniny sú pre mnohých rodičov finančne náročné. Škôlky bývajú zatvorené, deti treba prihlásiť do táborov, zaplatiť výlety či pomaly pripravovať výbavu do školy. Hoci štát mesačne vypláca 60 eur prídavku na dieťa, rodičia môžu počas leta získať aj ďalšie formy podpory, ktoré im pomôžu zvládnuť nápor výdavkov.

Rodičia môžu požiadať o OČR, ak je materská škola zatvorená, využiť rekreačný poukaz na letný tábor alebo získať príspevok na školské pomôcky. Ten dostanú či už ako jednorazovú dávku pre prvákov, alebo ako dotáciu cez školu. V článku prinášame prehľad všetkých letných dávok, nárokov a termínov, ktoré sa oplatí poznať.

V tomto článku si prečítaš: Ako využiť rekreačný poukaz na zaplatenie letného tábora.

Kto a kedy dostane príspevok 110 eur na školské pomôcky.

Kedy majú rodičia nárok na OČR počas letných prázdnin.

Koľko dní môžeš zostať s dieťaťom doma a čo musíš doložiť.

Kedy máš nárok na letnú OČR?

Ošetrovné (OČR) si môžu rodičia uplatniť nielen v prípade, keď je dieťa choré, ale aj vtedy, keď zariadenie, ktoré bežne navštevuje, je zatvorené. To môže byť napríklad počas leta. V takom prípade má rodič nárok zostať s dieťaťom doma a získať dávku z nemocenského poistenia.

Kto si môže ošetrovné uplatniť?

Na letnú OČR má nárok rodič dieťaťa do 11 rokov, alebo do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom. Dôležité je, aby bol rodič nemocensky poistený. Musí byť zamestnaný, podnikať ako SZČO so zaplateným poistením alebo byť dobrovoľne poistený.

Ako dlho môžeš byť doma?

OČR z dôvodu zatvorenej škôlky možno počas letných prázdnin čerpať najviac 14 kalendárnych dní a len raz počas celého obdobia prázdnin. Nie je teda možné požiadať o ošetrovné opakovane, napríklad na každý mesiac zvlášť. Ak by však dieťa ochorelo mimo tohto obdobia, ide o samostatný dôvod na OČR, ktorý sa posudzuje zvlášť.

Koľko peňazí dostaneš?

Výška dávky je približne 55 % z denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa ti ju vyplatí spätne po ukončení obdobia OČR, zvyčajne do dvoch týždňov. Maximálne denné ošetrovné je v roku 2025 na úrovni 51,72 eura.

Ako si ošetrovné vybaviť?

Proces je jednoduchý, no vyžaduje niekoľko potvrdení. V prvom rade musíš požiadať materskú školu o písomné potvrdenie, že je počas konkrétneho obdobia zatvorená. Potom si stiahneš formulár č. 278 – Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia zariadenia, ktorý nájdeš na webe Sociálnej poisťovne.

Formulár musí potvrdiť aj zamestnávateľ. Ak si SZČO, priložíš len potvrdenie zo škôlky. Následne formulár doručíš na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Buď osobne, poštou, alebo elektronicky cez e-schránku. Po spracovaní žiadosti ti dávku vyplatia na účet.

Dostať môžeš až 275 eur na detský tábor

Mnohí rodičia netušia, že ak majú nárok na rekreačný poukaz od zamestnávateľa, môžu ho použiť aj na úhradu letného tábora pre svoje dieťa. Tento benefit sa totiž nevzťahuje len na dovolenky pre dospelých, ale aj na organizované podujatia pre deti, vrátane denných a pobytových táborov počas letných prázdnin.

Podmienkou je, že dieťa musí byť žiakom základnej školy alebo 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Tábor musí prebiehať na území Slovenska a musí ísť o organizovanú viacdennú aktivitu, napríklad pobytový tábor so stravou, denné tábory s pravidelným programom, prípadne športové, jazykové či umelecké aktivity zabezpečované občianskymi združeniami, školami alebo športovými klubmi.

Zamestnanec si uplatní nárok tak, že predloží doklad o zaplatení tábora a zamestnávateľ mu spätne preplatí 55 % z oprávnených výdavkov, najviac do výšky 275 eur ročne. Ak bol tábor lacnejší, príspevok sa počíta pomerne. Napríklad pri cene 300 eur zamestnanec dostane späť 165 eur. Zvyšných 45 % si hradí sám.

Štát ti vyplatí aj príspevok na školské potreby

Na konci leta majú rodičia zvýšené výdavky na deti, najmä z dôvodu prípravy na nový školský rok. Rodičia prvákov dostanú jednorazový príspevok 110 eur automaticky v októbri, spolu s bežným prídavkom na dieťa. Ten má pomôcť s nákupom školských potrieb. Okrem toho môžu školy a obce žiadať štát o dotáciu na školské pomôcky pre všetkých žiakov základných škôl a predškolákov. Túto pomoc štát vypláca dvakrát ročne, najbližšie v septembri.