Rodičia čoraz častejšie dovoľujú deťom jazdiť na kolobežkách bez ochranných pomôcok.

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave zaznamenal posledné týždne nárast vážnych úrazov hlavy u detí jazdiacich na elektrických kolobežkách bez prilby. V dvoch prípadoch došlo k poraneniu lebky, pričom jeden chlapec musel byť okamžite operovaný kvôli krvácaniu a opuchu mozgu.

Informovala o tom manažérka pre PR a komunikáciu NÚDCH Zuzana Čižmáriková. Lekári dôrazne radia rodičom, aby vyžadovali nosenie prilby pri každej jazde na bicykli, kolobežke či korčuliach.

Úrazom sa dá predísť

Za posledné tri mesiace eviduje oddelenie urgentného príjmu 51 úrazov po páde z elektrickej kolobežky. Deti si najčastejšie zranili hlavy, ale aj horné a dolné končatiny. Detský neurochirurg Benedikt Trnovec zdôrazňuje: „Toto sú úrazy, ktorým sa dá úplne predísť. Rozhodujúca je prilba. Je obrovský rozdiel, keď dieťa spadne a má ju na hlave, alebo nie.“

Rodičia by mali dohliadať na nosenie prilby. Trnovec upozorňuje, že elektrické kolobežky sú nebezpečné a nepatria do rúk detí. Riaditeľ ústavu Peter Bartoň prosí rodičov, aby nehazardovali so zdravím detí, pričom prirovnal dôležitosť prilby k bezpečnostným pásom v aute a autosedačkám.

Pri jednom prípade odstránili časť lebky

Čižmáriková upozornila, že pri jednom prípade museli lekári odstrániť časť lebky dieťaťa, aby znížili život ohrozujúci tlak v mozgu. Neurochirurg pripomína, že poškodenie hlavy je veľmi vážne, najmä u detí v štádiu vývoja mozgu.

Rodičia čoraz častejšie dovoľujú deťom jazdiť na kolobežkách bez ochranných pomôcok a pravidiel, čo vedie k úrazom rôznych častí tela. Na Slovensku deti môžu jazdiť na elektrických kolobežkách na cestách od 15 rokov. Mladšie deti ich môžu používať na cyklistických trasách a v obmedzených priestoroch za určitých podmienok. Aj keď prilba na elektrickej kolobežke nie je povinná, dôrazne sa odporúča kvôli bezpečnosti.