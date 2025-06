O tom, ako môže situácia v Iráne ovplyvniť ceny pohonných hmôt počas leta, sme sa rozprávali s analytikom Tomášom Boháčkom z 365.bank.

Aktuálne napätie v Iráne a širšom regióne Blízkeho východu môže mať citeľný vplyv na ceny pohonných hmôt, a teda aj na peňaženky Slovákov cestujúcich počas letnej sezóny. Analytik 365.bank Tomáš Boháček pre Refresher vysvetlil, či musia Slováci očakávať vyšší nárast cien pohonných látok a na čo sa majú v lete pripraviť.

V tomto článku si prečítaš: Ako môže aktuálne napätie v Iráne ovplyvniť ceny ropy a pohonných hmôt.

Čo znamená spomalenie dopravy cez Hormuzský prieliv pre svetový trh.

Či musia Slováci počas leta počítať s drahším tankovaním.

Čo hovorí analytik o vývoji cien pohonných látok na Slovensku.

Irán má strategickú polohu v oblasti Hormuzského prielivu. Cez tento úzky pás vody prechádza až pätina svetových dodávok ropy. Po útokoch USA na tri iránske jadrové zariadenia začali viaceré lodné spoločnosti obmedzovať plavby cez tento strategický prieliv.

Znížený pohyb tankerov v tejto oblasti potvrdilo aj najväčšie svetové združenie lodných dopravcov BIMCO so sídlom v Kodani. Podľa šéfa bezpečnosti Jakoba Larsena niektorí vlastníci lodí už úplne pozastavili tranzit v Hormuzskom prielive kvôli zhoršenej bezpečnostnej situácii.

Ak by došlo k plnohodnotnej blokáde tejto trasy, svet by to pocítil nielen cez ceny ropy a plynu, ale aj cez meškania dodávok a vyššie náklady na prepravu. Analytici upozorňujú, že aj dočasné narušenie lodnej dopravy by mohlo vyvolať prudké výkyvy na trhoch.

„Akékoľvek narušenie transportu alebo hrozba vojenskej eskalácie v regióne okamžite vedie k rastu rizikovej prémie na trhoch,“ vysvetlil odborník. Práve to sme podľa neho mohli sledovať pred dvoma týždňami, keď ceny ropy Brent a WTI zaznamenali citeľný nárast.

Následne sa to odzrkadľuje aj na cenách benzínu a nafty, ktoré rastú v reakcii na vývoj komoditného trhu. „Riziková prirážka vzrástla približne o 10 dolárov na barel. Ak by konflikt úplne skončil, napríklad americkou intervenciou, mohli by sme vidieť pokles cien v rovnakom rozsahu,“ dodáva odborník.

Zároveň upozorňuje, že v týchto situáciách obchodníci často reagujú vopred a trh sa stáva veľmi kolísavým. Ceny preto môžu prudko stúpať aj klesať.

Letné tankovanie nebude extrémne drahé

Aj keď to vyzerá dramaticky, podľa odborníka by ceny palív nemali dramaticky vystreliť. „Letné ceny palív budú v priemere o 3 % nižšie ako počas minulého roka, takže cestovanie bude lacnejšie,“ tvrdí analytik. Dočasné zdraženie, ktoré spôsobuje konflikt v Iráne, by sa malo prejavovať len počas najbližších dvoch až troch týždňov.

„Ak sa pozrieme na aktuálne nastavenie na trhu, najpravdepodobnejším scenárom sú výraznejšie pohyby cien, ale bez silného trendu. To znamená, že aj keď ceny môže zvyšovať riziková prirážka spojená s vývojom situácie na Blízkom východe, tlmiť rast môže ekonomická aktivita, ktorá sa stále pozvoľne spamätáva z obchodných šokov vyvolaných Spojenými štátmi,“ vysvetlil Boháček.

Situáciu môže ovplyvniť aj dopyt. Ten je síce vyšší kvôli dovolenkám, no tlmiť rast cien môže slabšia ekonomická aktivita. Európske zásoby ropných produktov sú síce momentálne pod sezónnym priemerom, no pokiaľ nedôjde k reálnemu výpadku produkcie, ktorý by ostatní producenti nedokázali nahradiť, veľké výkyvy sa neočakávajú. „To sa dnes zdá ako málo pravdepodobné,“ dodáva expert.

Palivá by mohli ostať výhodné

V praxi to znamená, že cestovanie autom by malo byť počas tohto leta minimálne také výhodné ako vlani. Aj keď sa môže zdať, že globálne napätie automaticky znamená drahé palivá, rozhodujúci bude reálny vývoj na trhu. Rozhodovať bude nielen geopolitika, ale aj ekonomika. Ak sa situácia v Iráne upokojí, ceny by mohli dokonca mierne klesnúť.

