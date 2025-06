Loví tornáda, spáva v aute a cestuje naprieč Amerikou. Slovák Dominik si v USA plní detský sen.

Dominik dlhé roky tancoval breakdance, no potom sa jeho cesta otočila úplne iným smerom. Najskôr odišiel za prácou a dobrodružstvom do Kalifornie, neskôr sa presunul do Colorada, kde zistil, že práve v tomto štáte často vznikajú tornáda. Odvtedy sa jeho život začal točiť okolo búrok. Absolvoval meteorologické kurzy, sledoval radary a modely a dnes za búrkami jazdí naprieč Texasom a Coloradom.

Žije v aute, dokumentuje výjazdy a učí sa, ako funguje príroda aj extrémne počasie. V rozhovore nám povedal o tom, aké to je stáť pár metrov od tornáda, ako sa v Amerike žije ako moderný nomád a či sa plánuje vrátiť naspäť na Slovensko.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa Dominik dostal z breakdanceu až k loveniu tornád v USA.

Ako vyzerá základný tréning pre pozorovateľov búrok v USA.

Ako vyzerá komunita storm chaserov a či medzi nimi panuje rivalita.

Prečo býva počas búrok na diaľnici zápcha a ako to ohrozuje životy.

Ako vyzerali tvoje začiatky v USA?

Do Ameriky ma priviedlo to, že som sa dlhé roky venoval breakdanceu. Tým smerom som sa vtedy uberal. Neskôr som začal plánovať nejaké podnikanie alebo lepšie pracovné príležitosti. Popri tom som cestoval po Spojených štátoch. Začínal som v Kalifornii. Tam som žil, pracoval a robil všetko ostatné. Do Colorada som prišiel až po pár rokoch, v roku 2021.

Práve tam som zistil, že v tomto regióne sa vyskytujú tornáda a búrky. Ešte ako dieťa, asi v deviatich rokoch, som o tom sníval. Veľmi som túžil vidieť tornádo alebo silnú búrku naživo. Tam sa to celé začalo. Absolvoval som základný tréning a potom som sa tomu začal venovať vážnejšie. Presťahoval som sa do Texasu, kde sú na to ešte lepšie podmienky. Aktuálne som cez leto opäť v Colorade, ale inak sa presúvam medzi Texasom a Coloradom podľa toho, kde sa práve nachádzajú búrky.

Zdroj: Archív - Dominik

Ako taký tréning vyzerá? Prvým krokom bol základný tréning Skywarn, ktorý organizuje americká Národná meteorologická služba. Robia ho zadarmo pre ľudí, ktorí sa tam zaregistrujú a chcú získať základné vedomosti.

Na tomto školení sme sa učili pozorovať oblaky, rozpoznať, čo sa blíži a ako to správne identifikovať a nahlásiť. Ale na to, aby človek mohol búrky naozaj loviť, vyraziť do terénu a dokumentovať ich, to nestačilo, to bol len úplný základ.

Preto som sa ďalej začal učiť sám. Cez internet, YouTube, stránky meteorológov či doplnkové kurzy, ktoré ponúkali univerzity. Všetko som to postupne spájal, skúšal v teréne a zisťoval, ako to celé funguje a ako sa dostať na to správne miesto v správnom čase.

V Amerike je storm chasing celkom populárny, však?

Áno, áno, je to dosť populárne. Niekedy až tak, že napríklad keď to vyjde na nedeľu a všetci vedia, kam to smeruje, je určitý úsek úplne preplnený. Všetci idú za búrkou na to isté miesto.

Ale je to aj nebezpečné, vzniká tam zápcha a už sa mi párkrát stalo, že by som bol takmer havaroval. Musel som odtiaľ rýchlo odísť, vedel som, kade, ale bolo to na hrane. Je to niekedy fakt rizikové.

Pri lovení búrok vznikajú kolóny? Áno, veľké.

Mne sa raz ročne na TikToku doslova roztrhá vrece s videami práve od lovcov búrok. A ty si teda spomínal, že máš za sebou rôzne kurzy a školenia, ale chodia tam aj amatéri, ktorí si len tak povedali: „Idem si niečo natočiť“ – bez väčších skúseností alebo prípravy?

Áno, chodia. Je ich dosť. Niektorí z nich to berú vážne, snažia sa držať základných pravidiel a informácií, ale potom sú aj takí, ktorí do toho idú úplne bez skúseností.

V rôznych facebookových skupinách sa už písalo o prípadoch, ktoré sa dostali aj do správ, že išlo o začiatočníkov, ktorí nevedeli, ako sa pri búrke správať a skončilo sa to tragicky. Auto im odniesol vietor, niektorí dokonca prišli o život.

Ako vyzeral tvoj úplne prvý storm chasing? Ako si sa naň pripravoval?

Môj prvý výjazd bol ešte v čase, keď som mal len základný tréning. Sledoval som základné meteorologické stránky, ktoré naznačovali, že by sa mohlo objaviť tornádo. Ale počas tej prvej sezóny to bolo vždy tak, že som buď prišiel príliš skoro pred búrku, alebo príliš neskoro, prípadne som skončil úplne o pár míľ vedľa.

Na ten tréning som sa prihlásil hlavne preto, lebo som chcel vidieť tornádo. Ale časom som zistil, že ma na tom baví aj niečo viac. Je v tom cestovanie, učenie sa nových vecí, spoznávanie prírody. Tak som sa do toho pustil hlbšie.

Zistil som, že vôbec nie je jednoduché nájsť tú správnu „zónu“, kde sa búrky skutočne odohrajú. Prvé leto som strávil v Colorade, vyrazil som za búrkami asi 5- až 7-krát. Začal som v roku 2022 a bolo to naozaj náročné. Väčšinou som len na konci búrky videl dážď alebo pár bleskov. Všetko bolo pre mňa nové.

