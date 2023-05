Elon Musk bude môcť implantovať čipy do mozgu. Jeho firma Neuralink dostala povolenie na testovanie na ľuďoch.

Firma Neuralink Elona Muska dostala povolenie od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) testovať mikročipy na ľuďoch. Spoločnosť tak môže začať prvýkrát implementovať mikročip s elektródami do mozgu pomocou malého rezu cez lebku. Neuralink o tom informoval na Twitteri.

„S nadšením vám oznamujeme, že sme získali súhlas FDA na spustenie našej prvej klinickej štúdie na ľuďoch. Je to výsledok neskutočnej práce tímu Neuralink v úzkej spolupráci s FDA a predstavuje dôležitý prvý krok, ktorý jedného dňa umožní našej technológii pomôcť mnohým ľuďom. Nábor pre naše klinické testovanie ešte nie je otvorený. Viac informácií o ňom zverejníme už onedlho,“ píše sa v stanovisku spoločnosť známeho miliardára.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…