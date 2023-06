Prieskum preferencií: Voľby by vyhral Smer, OĽaNO a SaS by skončili ledva nad hranicou zvoliteľnosti, SNS sa blíži k 5 percentám

V nedeľňajšej relácii Na telo na Markíze boli hosťami Michal Šipoš (OĽaNO), Juraj Krúpa (SaS) a Erik Tomáš (Hlas). Diskutovali o podpore úradníckej vlády, podmienkach strany OĽaNO či o parlamentných voľbách, ktoré nás čakajú v septembri.

Markíza v relácii na margo toho zverejnila najnovší volebný prieskum preferencií vytvorený od 24. do 31. mája agentúrou Focus. Odpovedalo 1 012 respondentov. Na prvom mieste skončila strana Smer-SD (18 %), za ňou bol Hlas-SD (17,4 %) a na treťom mieste sa umiestnilo Progresívne Slovensko (12,5 %).





Za „progresívcami“ skončila Republika (9,7 %). Piatou stranou v poradí je Sme rodina na čele s Borisom Kollárom (6,6 %). Kresťanskí demokrati získali 5,5 % a strany SaS a OĽaNO majú rovnaký počet percent – 5,3. K hranici zvoliteľnosti sa približuje SNS so 4,7 percenta. Demokrati Eduarda Hegera majú momentálne 3,2 %.





Čo sa týka počtu kresiel v parlamente, Smer by ich mal 34, Hlas 33 a PS 23. Ak by zložili koalíciu Hlas, PS, KDH a Sme rodina, mali by dokopy 78 kresiel. Ak Hlas, PS, SaS a KDH, mali by 76 kresiel. V prípade, že by sa spojili Smer, Hlas a Sme rodina, mali by dokopy až 79 kresiel. Najväčší počet kresiel by mala koalícia Smeru, Hlasu a Republiky (85).





